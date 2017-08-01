В России соберут до 50 твердотельных усилителей для спутников

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. В России на мощностях евросертифицированного совместного предприятия "Синертек" серийно соберут до 50 твердотельных усилителей мощности (ТТУМ) для спутников различного назначения, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент Airbus Space Systems по космической электронике, куратор по развитию бизнеса в России Жан-Пьер Доманже.

"На данный момент мы ориентируемся на цифру от 30 до 50 твердотельных усилителей. Для нас важно не столько количество, сколько стабильное качество их производства в России. ТТУМ — продукт достаточно универсальный, поэтому можно говорить о будущем расширении производства в зависимости от спроса", — сказал Доманже, отвечая на вопрос, сколько твердотельных усилителей мощности уже произведено в России к настоящему времени и планируется собрать в 2018 году.

ТТУМ являются ключевыми элементами передающих устройств космических аппаратов навигации, связи, дистанционного зондирования Земли. Они усиливают сигнал на борту космических аппаратов, позволяя терминалам потребителей на Земле обеспечивать целевую функцию. Производимые в России изделия смогут использоваться на космических аппаратах различного назначения — навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.

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