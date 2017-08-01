МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus DS) расширяет сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент Airbus Space Systems по космической электронике, куратор по развитию бизнеса в России Жан-Пьер Доманже.

"Как вы знаете, СП "Синертек" — это совместное предприятие Airbus DS и "Российских космических систем" (РКС). На данный момент мы перешли на новый, более высокий и очень важный уровень нашего сотрудничества", — сказал он.

"Буквально на прошлой неделе в Москве завершены окончательные квалификационные работы по европейской сертификации чистовых помещений для изготовления спутниковых компонентов в России: "Синертек" начал серийно выпускать твердотельные усилители мощности для российских заказчиков, а также другое космическое оборудование. Таким образом, мы начали производить в РФ высокотехнологичное оборудование в том же качестве, что и Airbus DS в Европе", — добавил Доманже.

По его словам, первые экземпляры, сделанные в России, сейчас уже можно увидеть.

"Все изделия, созданные в 2017 году, будут установлены на российские спутники: мы в данном случае следуем тренду, который задают наши российские партнеры. Решение утверждено руководством госкорпорации "Роскосмос" при участии РКС", — отметил Доманже.

Он добавил, что также "есть важная договоренность с коллегами из РКС о том, что номенклатура, которая будет производиться в России в кооперации с Airbus DS, в ближайшем будущем будет расширена".

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