Российские и американские ученые изучили моржей в Чукотском море

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Ученые США и РФ в ходе совместной экспедиции в Чукотском море собрали полные данные для изучения популяции и миграционной активности тихоокеанских моржей, сообщает нацпарк "Берингия".

Работа проводилась Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН совместно с американскими коллегами из федерального управления рыбы и диких животных Fish&Wildlife Service на российском научно-исследовательском судне ледового класса "Профессор Мультановский" в Чукотском море.

"Работа проводилась с целью получения современных данных о численности моржей, ее половозрастной структуре, миграционной активности животных. В настоящей работе для оценки численности используется метод повторных отловов, при котором в качестве метки используются генетические маркеры. Оценивая частоту повторных встреч моржей по районам, по полу и по возрастным группам, с помощью математических моделей производится оценка общей численности популяции, оценка соотношения разных половых и возрастных групп", — говорится в сообщении.

Проект продолжается уже несколько лет, в этом году ученые собрали данные по всей кромке льда в Чукотском море — в российской и в американской экономической зонах, таким образом получив полную картину.

По данным специалистов, оценка состояния популяции тихоокеанского моржа особенно важна, так как в последние годы в летне-осенний период рано и быстро сокращается ледовый покров в Чукотском море, поэтому увеличивается лежбищный период, когда моржи выходят на берег. Одно из крупных береговых лежбищ находится на территории нацпарка "Берингия" на острове Колючин.