Ученые доказали, что синдром хронической усталости является болезнью

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Биологи из Стэнфордского университета выделили набор белков, вызывающих воспаления и связанных с развитием синдрома хронической усталости, что позволяет считать его полноценной болезнью, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Синдром хронической усталости и его природа очень долгое время были предметом споров – многие коллеги считали, что он вообще не является "настоящей" болезнью. Наше исследование показывает, что он действительно является воспалительным заболеванием, и что его можно достаточно легко и четко диагностировать", — рассказывает Марк Дэвис (Mark Davis) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости. Большинство пациентов страдают от общего набора симптомов, в том числе частых спазмов, бессонницы, усталости и головных болей. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

Относительно недавно ученые начали находить признаки того, что эта необычная болезнь все же существует и развивается в результате своеобразного "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг.

Дэвис и его коллеги подтвердили эту гипотезу, проанализировав и сравнив между собой наборы белков и других сигнальных молекул, содержащихся в крови примерно двух сотен пациентов, страдающих от синдрома хронической усталости, и четырех сотен здоровых добровольцев.

Как показали эти сравнения, концентрация 17 белков, связанных с развитием воспалительных реакций, была заметно выше в крови носителей СХУ, чем в организме здоровых участников опытов, причем эти различия сильнее всего проявлялись для тех людей, у которых симптомы хронической усталости были наиболее ярко выражены.

Часть этих молекул была связана и с другими процессами в организме. К примеру, белок лептин управляет чувством насыщения и он чаще встречается в организме женщин, а гормон TGF-b дирижирует ростом и делением клеток. Повышенная концентрация и того, и другого вещества, как считают ученые, может объяснять то, почему СХУ встречается в основном среди женщин и почему его носители чаще становятся жертвами различных форм лимфомы, рака лимфатической ткани.

Весь этот набор белков уже сегодня можно использовать для диагностики СХУ и оценки того, насколько сильно эта болезнь влияет на психическое и физическое здоровье пациента. Кроме того, ученые надеются, что дальнейшее изучение этих сигнальных молекул поможет понять, как можно подавить эту воспалительную реакцию и выяснить, что именно ее вызывает — бактерии, вирусы или какие-то процессы внутри организма.