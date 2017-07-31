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РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали, что синдром хронической усталости является болезнью

22:0031.07.2017
325491
© Fotolia / Minerva StudioСтресс на рабочем местеСтресс на рабочем месте
© Fotolia / Minerva Studio

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Биологи из Стэнфордского университета выделили набор белков, вызывающих воспаления и связанных с развитием синдрома хронической усталости, что позволяет считать его полноценной болезнью, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Синдром хронической усталости и его природа очень долгое время были предметом споров – многие коллеги считали, что он вообще не является "настоящей" болезнью. Наше исследование показывает, что он действительно является воспалительным заболеванием, и что его можно достаточно легко и четко диагностировать", — рассказывает Марк Дэвис (Mark Davis) из Стэнфордского университета (США).

Усталая девушка в офисе
© Fotolia / Sergey
Ученые выяснили, чем вызван синдром хронической усталости

В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости. Большинство пациентов страдают от общего набора симптомов, в том числе частых спазмов, бессонницы, усталости и головных болей. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

Относительно недавно ученые начали находить признаки того, что эта необычная болезнь все же существует и развивается в результате своеобразного "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг.

Дэвис и его коллеги подтвердили эту гипотезу, проанализировав и сравнив между собой наборы белков и других сигнальных молекул, содержащихся в крови примерно двух сотен пациентов, страдающих от синдрома хронической усталости, и четырех сотен здоровых добровольцев.

Тяжелое пробуждение, архивное фото
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
Ученые: синдром хронической усталости имеет биологическую природу

Как показали эти сравнения, концентрация 17 белков, связанных с развитием воспалительных реакций, была заметно выше в крови носителей СХУ, чем в организме здоровых участников опытов, причем эти различия сильнее всего проявлялись для тех людей, у которых симптомы хронической усталости были наиболее ярко выражены.

Часть этих молекул была связана и с другими процессами в организме. К примеру, белок лептин управляет чувством насыщения и он чаще встречается в организме женщин, а гормон TGF-b дирижирует ростом и делением клеток. Повышенная концентрация и того, и другого вещества, как считают ученые, может объяснять то, почему СХУ встречается в основном среди женщин и почему его носители чаще становятся жертвами различных форм лимфомы, рака лимфатической ткани.

Стресс на рабочем месте
© Fotolia / lichtmeister
Ученые узнали, почему синдром хронической усталости снижает интеллект

Весь этот набор белков уже сегодня можно использовать для диагностики СХУ и оценки того, насколько сильно эта болезнь влияет на психическое и физическое здоровье пациента. Кроме того, ученые надеются, что дальнейшее изучение этих сигнальных молекул поможет понять, как можно подавить эту воспалительную реакцию и выяснить, что именно ее вызывает — бактерии, вирусы или какие-то процессы внутри организма.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Rashit Kadyrov
Синдром хронической усталости - вирусное заболевание. Оно появилось после начала массового использования антибиотиков, которые уничтожают нормальную микрофлору. А бактерии всегда были антагонистами вирусов. Это вам любой вирусолог скажет. Когда микрофлора была нормальная, она уничтожала большинство вирусов, попадавших в организм. Как только она нарушилась, так пошли вирусные инфекции. Кто постарше, вспомните, были ли раньше каждый год эпидемии гриппа? Не было. Вернее были, но очень редко. А сейчас каждый год. ВИЧ - вирусная инфекция, которой раньше не было. И вообще, все новые заболевания, открытые в последнее время, носят вирусный характер. Не пора ли задуматься над бесконтрольным приемом антибиотиков?
22:25
31.07.2017
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c1gqci6otgj4
Ох, как я болен... Каждое утро - обострение. Кроме выходных.
22:09
31.07.2017
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Святославъ Смирновъ
Я так и знал что болен. Спасибо учеба и работа.
22:04
31.07.2017
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