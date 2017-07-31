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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: "водные миры" могут быть в принципе необитаемыми

19:0631.07.2017
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© David A. Aguilar (CfA)Планеты-океаны Kepler-62e и Kepler-62fПланеты-океаны Kepler-62e и Kepler-62f
© David A. Aguilar (CfA)

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ледяные экзопланеты, похожие на Энцелад или Европу, вряд ли могут поддерживать жизнь, так как повышение температуры их поверхности превратит их не в мир-океан, а в гигантский парник, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Многие наши коллеги считают, что ледяные миры могут стать обитаемыми, если яркость их светила повысится и их ледяная оболочка будет растоплена. Мы показали, что это на самом деле невозможно для экзопланет, не обладающих сушей и похожих по размерам на Энцелад и Европу. Они сразу превращаются из "ледышки" в "парник" минуя фазу, во время которой они напоминают Землю", — пишут Цзюнь Ян (Jun Yang) из университета Пекина (Китай) и его коллеги.

Экзопланета Кеплер-186F
© NASA / Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
Планетологи открыли первую луну за пределами Солнечной системы

Телескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли за последние годы несколько десятков планет, которые не являются небольшими или крупными аналогами Земли или же газовыми гигантами, а своеобразными "водными мирами", состоящими почти полностью из воды. Эти планеты могут состоять как из жидкой воды, так и быть покрыты толстой коркой льда, которая скрывает под собой гигантский подледный океан.

Сегодня ученые активно спорят о том, могут ли подобные планеты поддерживать жизнь. Часть из них считает, что океаны таких "водных миров" ничем не отличаются от морей и озер Земли, а другие планетологи предполагают, что на этих планетах будет господствовать мощнейший парниковый эффект, в принципе не позволяющий жизни существовать в их водах.

Авторы статьи обратили внимание на то, что климат таких водных миров будет зависеть от двух отличительных свойств воды – то, что она хорошо отражает тепло и свет в замороженном состоянии и удерживает тепло в парообразном состоянии. Чем больше льда или пара появляется на планете, тем сильнее она будет отражать или удерживать в себе тепло, благодаря чему количество льда и пара будет увеличиваться само по себе с все большей скоростью.

Планеты-океаны Kepler-62e и Kepler-62f
© David A. Aguilar (CfA)
Телескоп "Кеплер" нашел две потенциально обитаемых "планеты-океана"

Руководствуясь подобными соображениями, Ян и его коллеги создали компьютерную модель аналога Солнечной системы, в которой вокруг звезды вращалась планета, похожая по своим размерам и свойствам на Энцелад или Европу. Ученые постепенно повышали яркость светила, имитируя то, что происходило с Солнцем в последние 3-4 миллиарда лет, за которые его яркость выросла на 30%.

Эти расчеты привели к относительно неожиданным результатам – оказалось, что "водные миры" могут существовать лишь в двух формах – в формате полностью замороженного шара из льда и в виде гигантского парника, в котором вся вода превратилась в пар.

Аналоги земных океанов на таких мирах фактически никогда не возникают, так как процесс превращения планеты из "снежка" в "паровой котел" занимает мгновения по геологическим меркам. Для запуска этой трансформации, как оказалось, нужно неожиданно много энергии, примерно в 1,7-2 раза больше, чем сегодня получает наша планета от Солнца.

Планета LHS 1140b в созвездии Кита, где может существовать жизнь
© M. Weiss/CfA
Астрономы нашли в созвездии Кита "большую сестру" Земли

Как Земля, учитывая ее большие запасы углекислоты и воды, избежала подобной участи? Как считают ученые, уникальная судьба нашей планеты объясняется тем, что ее поверхность покрыта не только водой, но и участками суши.

Взаимодействие между молекулами СО2, воды и силикатными горными породами, как отмечают ученые, удаляло излишки парниковых газов из атмосферы и возвращало их назад вместе с извержениями вулканов и другими видами геологической активности, мешая превращению Земли в парник и помогая ей "разморозиться" при превращении в ледяной шар.

Все это, как отмечают Ян и его коллеги, ставит под сомнение обитаемость многих "водных миров", открытых планетологами в последние годы, таких как Kepler-22b, Kepler-62e и Kepler-62f. Эти планеты, которые ученые считали мирами-океанами, могут на самом деле быть или парниками, или "ледышками", абсолютно неприспособленными для поддержания жизни.

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