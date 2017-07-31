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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, когда климат на Земле пройдет "точку невозврата"

18:0331.07.2017
(обновлено: 18:50 31.07.2017)
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© AP Photo / Manish SwarupМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 годМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Среднегодовая температура на Земле вырастет к началу следующего столетия как минимум на два градуса Цельсия вне зависимости от действий человека, что заставит климат планеты необратимым образом поменяться, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

"Наш анализ показывает, что удержание глобального потепления на уровне в два градуса Цельсия является самым оптимистичным вариантом из всех возможных сценариев развития событий. Этого можно достичь, но только если сосредоточить все усилия и пойти на самые резкие меры по борьбе с выбросами парниковых газов на протяжении последующих 80 лет", — пишет Адриан Рафтери (Adrian Raftery) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

В декабре 2015 года представители 196 стран заключили в Париже первое всеобщее соглашение по климату, носящее обязывающий характер. В апреле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписи под документом поставили более 170 государств, включая США. Подписание договора вызвало недовольство среди американских консерваторов, считающих его заведомо невыгодным для страны.

Если все стороны договора исполнят обязательства, добровольно принятые в рамках Парижского соглашения, то тогда глобальное потепление замедлится к концу столетия и остановится на отметке в 1,5 градуса Цельсия, утверждают авторы документа.

Рафтери и его коллеги выяснили, что подобные прогнозы являются заведомо неисполнимыми и чересчур оптимистичными, просчитав то, как рост ВВП ведущих государств мира и населения Земли, а также интенсификация экономики будут влиять на объем вредных выбросов в атмосферу.

Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
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Используя данные наблюдений за последние 50 лет, ученые попытались спрогнозировать, как уровень СО2 изменится к 2100 году. Кроме того, они выяснили, реалистичны ли обязательства, прописанные в Парижском соглашении.

Как показали расчеты, текущие оценки и прогнозы являются чрезмерно оптимистичными – "планка" в 1,5 градуса потепления является в принципе недостижимой. Удержать уровень в два градуса Цельсия можно будет только в том случае, если США и ЕС сохранят нынешний объем выбросов в последующие 80 лет.

ТЭЦ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ученые: США не выполнят своих обязательств по Парижскому соглашению

В более реалистичной ситуации, по словам Рафтери, температуры на Земле вырастут примерно на 3,2-4,9 градуса Цельсия, что приведет, как сегодня считают климатологи, к необратимым изменениям в работе климатических систем планеты. Что интересно, рост населения Земли, вопреки прогнозам и мнениям некоторых политиков, фактически никак не повлияет на эти показатели.

Отмечается, что добровольные обязательства по сокращению выбросов являются реалистичными далеко не для всех стран. К примеру, Россия и Япония, как показывают расчеты ученых, должны уложиться в предложенные ими квоты выбросов СО2, а ЕС и США, наоборот, вряд ли смогут выполнить свои обещания, если они не сосредоточат максимум усилий на их реализацию. Схожая ситуация наблюдается в Китае. Правительству КНР, по мнению Рафтери и его коллег, вряд ли удастся повысить энергоэффективность промышленности до необходимого уровня.

Лесные пожары в Австралии. Октябрь 2013 года
© AP Photo / AAP Image/Dan Himbrechts
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"Многие страны выступали за планку в 1,5 градуса по той причине, что дальнейшее повышение температур приведет к серьезным последствиям для их жителей. Волны жары, засухи и другие экстремальные погодные явления, а также рост уровня моря будут гораздо более опасными при повышении температур на два градуса и выше. Чтобы этого избежать, нужны серьезные изменения в Парижских соглашениях", — заключает Дарган Фрайерсон (Dargan Friarson), коллега Рафтери по университету.

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