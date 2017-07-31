Эксперт предупредила о целой серии климатических катастроф в Италии

РИМ, 31 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Жара и засуха, установившиеся в Италии, осенью могут смениться ливнями и наводнениями, считает профессор физической географии и геоморфологии римского университета La Sapienza Лина Даволи.
"Летняя жара в Италии — это нормальное явление, сейчас проблема заключается в том, что высокие температуры и нехватка дождей в этом году начались не в июле, как обычно, а на два месяца раньше. Аномалией стала именно продолжительность этого периода, который затронул как лето, так и весну", — заявила эксперт РИА Новости.
В пятницу мэрия Рима, руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением города, и власти столичного региона Лацио после недельных переговоров смогли избежать запрета на забор воды из озера Браччано. Это беспрецедентное решение должно было вступить в силу в понедельник, в результате около полутора миллиона римских жителей могли начать получать воду по 8 часов в сутки.
"Дожди, которые, предположительно, наступят в конце лета, будут особенно сильными и интенсивными. Нынешние высокие температуры подогревают воды Средиземного моря, что породит появление циклонов с горячим и влажным воздухом и ухудшению погоды в конце лета, сентябре и октябре. Нас может ждать целая серия катастроф, потому что ливни, выпадающие на засушливые участки рельефа, приводят к эрозии почв и, как следствие, затоплениям и наводнениям", — сказала Даволи.
По ее мнению, изменения климата носят циклический характер, но отчасти происходят из-за антропогенного фактора. В качестве примера она привела горящие в Италии леса: по подозрению в поджоге некоторых из них были арестованы несколько человек. Лесные пожары, заключила Даволи, также вносят вклад в парниковый эффект и тем самым обостряют ряд факторов, влияющих на нынешнюю погоду. Тем не менее, считает ученый-геолог, ситуацию с засухой в Италии пока нельзя назвать критической.