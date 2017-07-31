Ученые рассказали, когда произойдет последнее полное солнечное затмение

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Последнее полное солнечное затмение произойдет примерно через 600 миллионов лет, так как к этому времени Луна удалится от Земли на столь большое расстояние, что она не сможет закрывать светило своим диском, сообщает Space.com

"Полное солнечное затмение является "танцем" трех партнеров – Луны, Солнца и Земли. Оно может произойти только в том случае, если положение спутницы планеты и светила очень точным образом совпадут. Со временем, число и продолжителность полных затмений уменьшаются, и примерно через 600 миллионов лет Земля в последний раз станет свидетелем подобного события", — рассказывает Ричард Вондрак (Richard Vondrak) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США).

Солнечное затмение происходит, когда наш естественный спутник – Луна – в своем движении проходит по диску Солнца. Это всегда происходит в момент новолуния. Но не каждое новолуние происходит солнечное затмение. Из‑за наклона орбиты Луны к земной орбите Луна обычно немного "промахивается" и проходит выше или ниже Солнца в момент новолуния. Однако не менее двух раз в году (но не более пяти) тень Луны падает на Землю и происходит солнечное затмение.

Еще реже происходят так называемые полные солнечные затмения, когда диск Луны полностью закрывает собой Солнце от Земли, временно погружая в ночь узкую полосу на поверхности планеты, по которой проходит тень Луны. Как правило, такие затмения происходят примерно раз в 18 месяцев, и каждая точка на поверхности Земли становится свидетелем подобных затмений один раз за половину столетия.

Полные солнечные затмения, как рассказывает Вондрак, являются временным явлением – Луна не стоит на месте, а постепенно удалятся от Земли под действием приливных сил, отодвигаясь от нашей планеты на 2,2 сантиметра каждый год. Это, вкупе с тем, что Солнце постепенно увеличивается в размерах по мере разогрева его недр, приведет в конечном итоге к тому, что Луна просто физически не сможет полностью закрыть Солнце во время затмений.

Следующее полное затмение Солнца, как отмечают ученые, произойдет совсем скоро – 21 августа этого года, когда тень Луны закроет свет светила для жителей многих регионов в центральной части США.

Во время этого затмения астрономы НАСА планируют следить за тем, как свет Солнца будет взаимодействовать с лунным грунтом, а также изучать топографию поверхности спутницы Земли и свойства короны Солнца, используя наземные телескопы, самолеты и инструменты зонда LRO, вращающегося вокруг Луны.