Ученые выиграли суд о постройке крупнейшего телескопа мира на Гавайях

Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США

Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Верховный суд Гавайских островов официально одобрил постройку 30-метрового телескопа TMT, крупнейшей оптической обсерватории мира, на вершине горы Мауны-Кеа, что ознаменовало победу ученых над аборигенами-активистами, боровшимися с телескопом два года, сообщает новостная служба журнала Science.

"Нас, несомненно, радует подобное решение суда. Мы с нетерпением ожидаем реализации остальных шагов, которые помогут нам возобновить строительство телескопа", — заявил Эд Стоун (Ed Stone), исполнительный директор консорциума TMT.

Идея построить еще один большой телескоп на Гавайских островах, в дополнение к обсерватории Кека, зародилась в американской научной среде в 2000 годах, и быстро нашла поддержку в международной среде. Сформировался международный консорциум TMT, который был готов выделить на постройку телескопа более миллиарда долларов США.

Местом постройки телескопа, в соответствии с планами TMT, озвученными в 2009 году, должна была стать вершина горы Мауна-Кеа, и в 2011 году получило разрешение на строительство телескопа от местного Бюро природных и земельных ресурсов. Как утверждают представители консорциума, в 2010 году они проводили серию консультаций с местными жителями, и идея постройки телескопа у них не вызывала в то время никаких нареканий.

Ситуация изменилась в октябре 2014 года, когда началась постройка телескопа. Практически сразу с началом конструкторских работ на стройплощадке появилась группа активистов, которая вынудила строителей прекратить работы. В результате этого строительство телескопа было отложено сначала до апреля 2015 года, а затем – до июня 2015 года и опять остановлено в августе 2015 года, когда прошла серия массовых протестов против строительства ТМТ.

В декабре 2015 года верховный суд Гавайских островов отозвал лицензию на строительство телескопа, обнаружив "нарушения" в процедуре ее выдачи консорциуму TMT, предложив ученым пройти повторную процедуру проверки, которая должна завершиться в ноябре 2016 года. Подобный шаг суда заставил ученых задуматься о других вариантах постройки обсерватории, в том числе о ее переносе на Канарские острова, где подобных проблем с активистами нет.

У Канарских островов, как тогда отмечали ученые, есть один существенный минус – они расположены в менее удобном регионе Земли, где погодные условия сильнее мешают наблюдения, что заметно уменьшало научную ценность от постройки 30-метрового телескопа. По этой причине Стоун и его единомышленники продолжали вести переговоры с правительством Гавайев и пытались оспорить решение суда.

В конечном итоге судьи приняли сторону астрономов и вернули им разрешение на постройку телескопа. Пока консорциум TMT не может продолжить постройку, так как для этого нужно официальное одобрение Бюро природных и земельных ресурсов, но ученые надеются, что все формальности будут улажены в ближайшее время.

В свою очередь, активисты местных религиозных и этнических организаций уже заявили о том, что они планируют повторно подать в суд на ученых и еще раз лишить их права построить телескоп на вершине священной горы Мауна-Кеа.