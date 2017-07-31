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РИА Наука

Валерий Спиридонов — о плюсах и минусах эвтаназии

14:0431.07.2017
(обновлено: 14:05 31.07.2017)
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© Fotolia / sudok1Врач в больнице. Архивное фотоВрач в больнице. Архивное фото
© Fotolia / sudok1

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, почему эвтаназия сегодня является столь спорной и неоднозначной процедурой, и делится своими мыслями о том, стоит ли вообще отказываться от жизни.

Эвтаназия — помощь страждущему или игра в бога?

Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В РПЦ прокомментировали "смертный приговор" ЕСПЧ 10-месячному мальчику
Вопрос эвтаназии или убийства из милосердия на протяжении многих лет остается открытым. Несмотря на совершенствование медикаментов и медицинских препаратов, смертность от различных заболеваний остается на невероятно высоком уровне. Иногда даже дорогостоящее лечение не помогает освободить человека от боли, физических и психологических страданий.

Больные раком на последних стадиях его развития, прикованные к постели пациенты, старики и дети, страдающие от неизлечимых заболеваний, обращаются за помощью к врачам по всему миру. Они буквально молят о том, чтобы им подарили свободу от мучений и отпустили навсегда.

В подобном состоянии смерть действительно может показаться неплохим выходом. Так ли это на самом деле? Сторонники эвтаназии убеждены в этом, а их оппоненты категорически против убийства даже в безболезненной форме.
Может ли смерть быть хорошей? Над этим вопросом ломают головы великие умы человечества. Эвтаназия может стать единственным выходом или ужасной ошибкой. Чтобы разобраться с этим, стоит детальнее углубиться в тему.

История появления и развития эвтаназии

Сам термин появился в XVI веке, именно так легкую смерть назвал известный английский философ Фрэнсис Бэкон. Последующие несколько столетий европейцы всерьез занимались изучением данного вопроса наряду с евгеникой, в центре внимания этой науки было совершенствование генофонда человечества. После Второй мировой войны люди надолго забыли о программах умерщвления из-за того, что похожие опыты проводили врачи-нацисты.

После этого детальным изучением методов легкой смерти занялся американский доктор по имени Джек Кеворкян. Сегодня во многих литературных источниках его называют Ассистентом или Доктором Смерти. Помогая своим пациентам уйти в мир иной, он считал, что делал благое дело.

Инструменты для гуманного убийства
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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В этом ему помогал лично разработанный в 1989 году препарат под названием мерситрон, включающий в себя ударную дозу ядов и анальгетиков. За свою работу Джек Кеворкян получил всеобщее осуждение, после чего его лишили лицензии и посадили в тюрьму на несколько лет.

Однако его идеи продолжили свое развитие благодаря другим ученым. 

© AP PhotoВрач Джек Кеворкян с "машиной самоубийства" во время беседы с журналистами. 6 февраля 1991
© AP Photo
Врач Джек Кеворкян с "машиной самоубийства" во время беседы с журналистами. 6 февраля 1991

Эвтаназия подразумевает не только само понятие милосердного убийства, а целый комплекс мер, направленных на безболезненное умерщвление человека. В разных странах ее реализация происходит по определенным правилам, но в общем можно выделить два типа — пассивная и активная эвтаназия.

В первом случае речь идет об отказе от дальнейшего применения лекарственных мер и введения целебных веществ. Речь может идти о прекращении приема жизненно необходимых медикаментов или об отключении системы искусственной вентиляции легких. Другими словами, пассивная эвтаназия подразумевает собой бездействие врачей.

Во втором случае речь идет о введении в тело безнадежного больного специальных препаратов, которые приводят к его скорой и безболезненной гибели. Наилучшим примером является деятельность Кеворкяна.

Эвтаназия на законных основаниях: страны, одобрившие легкую смерть

Генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ценностные основания общеевропейской толерантности
В России, Белоруссии, на Украине и в других странах СНГ эвтаназия запрещена на законодательном уровне и считается убийством, влекущим за собой уголовную ответственность, не говоря уже о том, что общество и религия в большинстве случаев выступают в роли ярых противников подобных медицинских мер.

На сегодняшний день всего девять стран мира легализовали эвтаназию или право на оказание помощи при самоубийстве и позволили врачам вводить пациентам смертельную сыворотку при определенных обстоятельствах.

Нидерланды

Когда весной 2002 года в Голландии вступил в силу "Закон о прекращении жизни по требованию и помощи в суициде", она стала первой страной, официально разрешившей эвтаназию. Согласно принятому документу, все пациенты в возрасте старше 12 лет могут получить смертельную инъекцию по собственному желанию. 

© Fotolia / DDRockstarИнъекция
© Fotolia / DDRockstar
Инъекция

Палата интенсивной терапии. Архивное фото
© Fotolia / sudok1
В Нидерландах врачи не справляются с запросами на эвтаназию
Небольшое уточнение касается всех смертельно больных детей. Подросткам до 16 лет не получить разрешения на суицид, если с их решением не согласны родители или опекуны. Обязательное условие заключается в том, что человек, планирующий мирно уйти из жизни, должен не иметь и небольшого шанса на выздоровление или страдать от невыносимой боли.

Решение должно быть принято в здравом уме и тщательно взвешено. Оппоненты эвтаназии в Нидерландах говорят, что после принятия закона число добровольных смертей увеличилось на 15 процентов, но официальная статистика опровергла эти заявления.

Швейцария

Эта страна стала одной из самых известных в мире, когда закрепила право человека на эвтаназию соответствующим законом. Если больной принимает такое решение самостоятельно, а не из-за трудностей, с которыми сталкиваются люди, занимающиеся уходом за ним, просьба о легкой смерти будет удовлетворена.

Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Итальянский политик попал под следствие после эвтаназии диджея в Швейцарии
В случаях, когда родственники пациента пытаются таким способом получить наследство и избавиться от бремени, может быть заведено уголовное дело. Человек должен сам дать разрешение на смертельную инъекцию или лично принять убивающий медикамент. Подобные действия со стороны врачей и родственников являются нарушением закона.

Одной из наиболее известных швейцарских организаций, предоставляющих подобные услуги за определенную плату всем желающим, является некоммерческая организация и сеть клиник Dignitas. Интересно, что учреждение принимает не только швейцарцев, но и иностранцев.

США

Лишь в четырех американских штатах эвтаназия считается разрешенной. В 1997 году в Орегоне вступил в силу так называемый закон "Смерть с достоинством", который разрешает пациентам уходить из жизни по собственному желанию при помощи медицинских специалистов.

Решение должно быть принято в здравом уме. Закон распространяется на всех людей старше 18 лет, если врачи пришли к выводу, что жить им осталось меньше полугода. Штаты Монтана, Вермонт и Вашингтон присоединились к Орегону по данному пункту всего несколько лет назад.

Бельгия

Страна последовала примеру Нидерландов в 2002 году. Местный "Закон об эвтаназии" подразумевает, что врачи могут ввести смертельную инъекцию только тем пациентам, которые уже давно находятся под наблюдением специалистов и являются гражданами страны. Речь идет о пациентах с безнадежной ситуацией. Главное отличие от нидерландского законодательства заключается в том, что допустимый возраст для детей не ограничен.

В 2007 году эвтаназия получила правовое оформление в Японии, в 2009 году эвтаназия была официально разрешена еще и в Люксембурге, позже к списку таких стран присоединилась Колумбия, а также Германия и Канада в 2015 году.

Плюсы и минусы эвтаназии

Если бы у эвтаназии не было положительных сторон, едва ли эта тема вообще была насущной для современного общества. Сторонники легкой смерти приводят следующие доводы.

Вид Мехико
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Мехико разрешили эвтаназию и частично легализовали марихуану
Эвтаназия освобождает человека от боли и мучений. Многочисленные решения, касающиеся суицида, приходят в головы пациентов в критических ситуациях. Иногда даже сильнодействующие обезболивающие препараты помогают лишь ненадолго и не позволяют вести нормальный образ жизни.

Вдобавок при разрешении эвтаназии медики помогают неизлечимо больным людям не на свое усмотрение, а по официальным схемам, которые прописаны в государственных законах. Эвтаназия не производится в произвольном порядке, риск принятия ошибочного мнения сведен к минимуму, так как оно зависит не от одного человека. 

© Fotolia / ricardoferrandoПациент
© Fotolia / ricardoferrando
Пациент

Кроме того, эвтаназия всегда является добровольным решением со стороны каждого человека, решившегося на подобный шаг. Если у него больше нет возможности наслаждаться бытием, когда вокруг одни страдания, легкая смерть становится единственным правильным решением.

И, наконец, такая мера освобождает родных пациента от физического, эмоционального и финансового груза. Лечение пациентов в коме обходится довольно дорого. В большинстве случаев они так и не приходят в себя, что делает жизнь родственников только сложнее, давая ложную надежду.

В то же время минусы эвтаназии неоспоримы.

Девушка смотрит в небо
© Fotolia / BillionPhotos.com
Эвтаназия для всех: почему в Нидерландах хотят оправдать самоубийства
Многие люди склонные преувеличивать сложность ситуации и состояние здоровья. Если человек по ошибке примет решение, которого можно избежать, пути назад уже не будет. Даже в самых тяжелых случаях всегда есть шанс облегчить состояние и провести еще немного бесценного времени в кругу близких.

Очень важный момент — контролировать проведение эвтаназии крайне сложно даже при наличии специализированной законодательной базы. Даже в условиях усиленной борьбы с коррупцией нельзя исключить тот факт, что кто-то попытается использовать законы об эвтаназии, чтобы избавиться от неугодного человека.

Кроме того, следует учитывать, что эвтаназия полностью противоречит практически всем современным религиям, а также общепринятым моральным принципам.

В конце концов, какими бы адекватными ни казались доводы в пользу эвтаназии, она была и остается убийством. Врачи не могут вернуть жизнь убитому, так почему же у них должно быть право забрать ее?

Что делать?

Рассматривать эвтаназию как общее понятие очень сложно, но на индивидуальных примерах понять такое желание людей гораздо проще. Американский подросток Джерика Болен в 14 лет не просто страдала от спинальной мышечной атрофии, но и перенесла более 30 операций. Когда она попросила родных об эвтаназии, бабушка с мамой приняли ее решение. В будущем Джерику ждали только болезненные и мучительные операции, ребенка можно понять, не так ли?

Медсестра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Споры о благой смерти
Другой пример: братья Вербессем из Бельгии. При рождении близнецы были лишены слуха. Когда в 45-летнем возрасте у них начались серьезные проблемы со зрением, они решили прекратить свое существование посредством эвтаназии. В данном случае разумнее было бы поинтересоваться современными медицинскими технологиями по восстановлению зрения, но мужчины решили отказаться от борьбы и выбрали простой путь.
У каждого человека должен быть выбор. Однако, выбрав эвтаназию, у него уже не будет возможности понять, было ли это решение правильным. Может, стоило немного побороться и больше ценить драгоценный дар жизни?

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