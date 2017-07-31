Валерий Спиридонов — о плюсах и минусах эвтаназии

Валерий Спиридонов, для РИА Новости
Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, почему эвтаназия сегодня является столь спорной и неоднозначной процедурой, и делится своими мыслями о том, стоит ли вообще отказываться от жизни.
Эвтаназия — помощь страждущему или игра в бога?
Больные раком на последних стадиях его развития, прикованные к постели пациенты, старики и дети, страдающие от неизлечимых заболеваний, обращаются за помощью к врачам по всему миру. Они буквально молят о том, чтобы им подарили свободу от мучений и отпустили навсегда.
В подобном состоянии смерть действительно может показаться неплохим выходом. Так ли это на самом деле? Сторонники эвтаназии убеждены в этом, а их оппоненты категорически против убийства даже в безболезненной форме.
Может ли смерть быть хорошей? Над этим вопросом ломают головы великие умы человечества. Эвтаназия может стать единственным выходом или ужасной ошибкой. Чтобы разобраться с этим, стоит детальнее углубиться в тему.
История появления и развития эвтаназии
Сам термин появился в XVI веке, именно так легкую смерть назвал известный английский философ Фрэнсис Бэкон. Последующие несколько столетий европейцы всерьез занимались изучением данного вопроса наряду с евгеникой, в центре внимания этой науки было совершенствование генофонда человечества. После Второй мировой войны люди надолго забыли о программах умерщвления из-за того, что похожие опыты проводили врачи-нацисты.
После этого детальным изучением методов легкой смерти занялся американский доктор по имени Джек Кеворкян. Сегодня во многих литературных источниках его называют Ассистентом или Доктором Смерти. Помогая своим пациентам уйти в мир иной, он считал, что делал благое дело.
Однако его идеи продолжили свое развитие благодаря другим ученым.
Эвтаназия подразумевает не только само понятие милосердного убийства, а целый комплекс мер, направленных на безболезненное умерщвление человека. В разных странах ее реализация происходит по определенным правилам, но в общем можно выделить два типа — пассивная и активная эвтаназия.
В первом случае речь идет об отказе от дальнейшего применения лекарственных мер и введения целебных веществ. Речь может идти о прекращении приема жизненно необходимых медикаментов или об отключении системы искусственной вентиляции легких. Другими словами, пассивная эвтаназия подразумевает собой бездействие врачей.
Во втором случае речь идет о введении в тело безнадежного больного специальных препаратов, которые приводят к его скорой и безболезненной гибели. Наилучшим примером является деятельность Кеворкяна.
Эвтаназия на законных основаниях: страны, одобрившие легкую смерть
На сегодняшний день всего девять стран мира легализовали эвтаназию или право на оказание помощи при самоубийстве и позволили врачам вводить пациентам смертельную сыворотку при определенных обстоятельствах.
Нидерланды
Когда весной 2002 года в Голландии вступил в силу "Закон о прекращении жизни по требованию и помощи в суициде", она стала первой страной, официально разрешившей эвтаназию. Согласно принятому документу, все пациенты в возрасте старше 12 лет могут получить смертельную инъекцию по собственному желанию.
Решение должно быть принято в здравом уме и тщательно взвешено. Оппоненты эвтаназии в Нидерландах говорят, что после принятия закона число добровольных смертей увеличилось на 15 процентов, но официальная статистика опровергла эти заявления.
Швейцария
Эта страна стала одной из самых известных в мире, когда закрепила право человека на эвтаназию соответствующим законом. Если больной принимает такое решение самостоятельно, а не из-за трудностей, с которыми сталкиваются люди, занимающиеся уходом за ним, просьба о легкой смерти будет удовлетворена.
Одной из наиболее известных швейцарских организаций, предоставляющих подобные услуги за определенную плату всем желающим, является некоммерческая организация и сеть клиник Dignitas. Интересно, что учреждение принимает не только швейцарцев, но и иностранцев.
США
Лишь в четырех американских штатах эвтаназия считается разрешенной. В 1997 году в Орегоне вступил в силу так называемый закон "Смерть с достоинством", который разрешает пациентам уходить из жизни по собственному желанию при помощи медицинских специалистов.
Решение должно быть принято в здравом уме. Закон распространяется на всех людей старше 18 лет, если врачи пришли к выводу, что жить им осталось меньше полугода. Штаты Монтана, Вермонт и Вашингтон присоединились к Орегону по данному пункту всего несколько лет назад.
Бельгия
Страна последовала примеру Нидерландов в 2002 году. Местный "Закон об эвтаназии" подразумевает, что врачи могут ввести смертельную инъекцию только тем пациентам, которые уже давно находятся под наблюдением специалистов и являются гражданами страны. Речь идет о пациентах с безнадежной ситуацией. Главное отличие от нидерландского законодательства заключается в том, что допустимый возраст для детей не ограничен.
В 2007 году эвтаназия получила правовое оформление в Японии, в 2009 году эвтаназия была официально разрешена еще и в Люксембурге, позже к списку таких стран присоединилась Колумбия, а также Германия и Канада в 2015 году.
Плюсы и минусы эвтаназии
Если бы у эвтаназии не было положительных сторон, едва ли эта тема вообще была насущной для современного общества. Сторонники легкой смерти приводят следующие доводы.
Вдобавок при разрешении эвтаназии медики помогают неизлечимо больным людям не на свое усмотрение, а по официальным схемам, которые прописаны в государственных законах. Эвтаназия не производится в произвольном порядке, риск принятия ошибочного мнения сведен к минимуму, так как оно зависит не от одного человека.
Кроме того, эвтаназия всегда является добровольным решением со стороны каждого человека, решившегося на подобный шаг. Если у него больше нет возможности наслаждаться бытием, когда вокруг одни страдания, легкая смерть становится единственным правильным решением.
И, наконец, такая мера освобождает родных пациента от физического, эмоционального и финансового груза. Лечение пациентов в коме обходится довольно дорого. В большинстве случаев они так и не приходят в себя, что делает жизнь родственников только сложнее, давая ложную надежду.
В то же время минусы эвтаназии неоспоримы.
Очень важный момент — контролировать проведение эвтаназии крайне сложно даже при наличии специализированной законодательной базы. Даже в условиях усиленной борьбы с коррупцией нельзя исключить тот факт, что кто-то попытается использовать законы об эвтаназии, чтобы избавиться от неугодного человека.
Кроме того, следует учитывать, что эвтаназия полностью противоречит практически всем современным религиям, а также общепринятым моральным принципам.
В конце концов, какими бы адекватными ни казались доводы в пользу эвтаназии, она была и остается убийством. Врачи не могут вернуть жизнь убитому, так почему же у них должно быть право забрать ее?
Что делать?
Рассматривать эвтаназию как общее понятие очень сложно, но на индивидуальных примерах понять такое желание людей гораздо проще. Американский подросток Джерика Болен в 14 лет не просто страдала от спинальной мышечной атрофии, но и перенесла более 30 операций. Когда она попросила родных об эвтаназии, бабушка с мамой приняли ее решение. В будущем Джерику ждали только болезненные и мучительные операции, ребенка можно понять, не так ли?
У каждого человека должен быть выбор. Однако, выбрав эвтаназию, у него уже не будет возможности понять, было ли это решение правильным. Может, стоило немного побороться и больше ценить драгоценный дар жизни?