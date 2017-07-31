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РИА Наука
РИА Наука

"Кассини" обнаружил одну из ключевых "деталей" живых клеток на Титане

11:4231.07.2017
(обновлено: 11:52 31.07.2017)
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© NASA/JPL-Caltech/USGSНа берегу метанового озера на ТитанеНа берегу метанового озера на Титане
© NASA/JPL-Caltech/USGS

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Зонд "Кассини" и наземный телескоп ALMA обнаружили в углеводородных морях Титана, самого землеподобного спутника Сатурна, сложные органические молекулы, способных формировать аналоги мембран живых клеток на Земле, сообщает НАСА.

"Стабильные клеточные мембраны крайне важны для живых существ, так как они необходимы для того, чтобы химические вещества внутри клеток могли взаимодействовать друг с другом. Если подобные структуры могут формироваться на Титане из молекул акрилонитрила, то тогда луна Сатурна уже сделала большой шаг на пути к появлению жизни", — рассказывает Майкл Мамма (Michael Mumma) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США).

Последняя фотография Титана, полученная Кассини перед смертью
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" передал на Землю последние фотографии Титана

Титан является самым близким аналогом Земли в Солнечной системе – он обладает густой атмосферой, на нем есть климат, погода, дожди и своеобразные тектонические процессы, моря и реки из органики, а также большое количество азота и других "кирпичиков жизни". По этой причине многие ученые считают, что жизнь на Титане может в принципе существовать, хотя она должна радикально отличаться от земных микробов и животных по своему облику и составу.

Не все ученые согласны с такой идеей. К примеру, Стивен Беннер (Steven Benner), известный астробиолог из НАСА, считает, что у появления жизни на Титане есть два главных и почти непреодолимых препятствия. Во-первых, на спутнике Сатурна слишком холодно для осуществления реакций между "кирпичиками жизни", а во-вторых, местный аналог земной воды, жидкий метан, является крайне плохим растворителем, что мешает "склеиванию" более простых в более сложные молекулы.

Мамма и его коллеги уже несколько лет изучают то, какие  формы жизни, не обязательно похожие на земных микробов, могли бы существовать на Титане. За последние два года они выделили несколько углеводородных молекул, способных исполнять те же роли, что и ключевые компоненты живых клеток на Земле, и сейчас пытаются найти их в атмосфере и на поверхности спутника Сатурна.

Так художник представил себе облака на Титане
© NASA / CICLOPS
Астрономы: Титан оказался больше похожим на Марс, а не на Землю

Одно из подобных веществ, акрилонитрил, соединение азота и ацетилена, может объединяться при сверхнизких температурах в шарообразные структуры, похожие по своим свойствам на мембраны клеток, частично проницаемые для воды и нутриентов и не пропускающие через себя более сложные и длинные молекулы.

Предположительные следы этого вещества, как отмечает Мамма, были открыты "Кассини" в атмосфере Титана еще в 2007 году, однако впоследствии этими замерами почти никто не интересовался и не пытался проверить их, а также выяснить, как много молекул акрилонитрила содержится в "водах" углеводородных морей Титана. Одной из причин этого было то, что инструменты "Кассини" не обладают достаточной чувствительностью для получения подобных данных.

Ученые исправили этот недочет, используя мощности микроволнового телескопа ALMA в пустыне Атакама, самого мощной обсерватории такого рода на Земле. Высокая чувствительность ALMA позволила астрономам НАСА не только подтвердить, что акрилонитрил присутствует в атмосфере Титана, но и измерить его концентрацию.

Последняя фотография морей Титана, полученная зондом Кассини
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" увидел "фонтаны" пузырьков в углеводородных морях Титана

Как показали эти замеры, воздух Титана и его углеводородные моря содержат в себе необычно много этого вещества, от 10 и до тысячи миллиардов тонн. Подобных запасов бы хватило для того, чтобы сформировать бесчисленное множество мембран и клеток, сопоставимых по размерам с их земными аналогами. В каждом кубическом сантиметре моря Лигейя, крупнейшего "водоема" Титана, может жить, как показывают расчеты Маммы и его коллег, до 30 миллионов микробов, если конечно, они там существуют.

Подобные результаты наблюдений и расчетов, как считают ученые, указывают на то, что Титан, наравне с Энцеладом и Европой, действительно может быть прибежищем внеземной жизни, так как на его поверхности есть фактически все условия для ее возникновения, в том числе и критически важные "стройматериалы".

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