Новый запуск первой частной ракеты в Японии пройдет до конца года

ТОКИО, 30 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Японская компания Interstellar Technologies Inc. проведет новую попытку запуска первой ракеты до конца года, заявил на пресс-конференции глава компании Такахиро Инагава.

Одноступенчатая ракета МОМО-1 длиной 10 метров и весом 1 тонна должна была стать первой, созданной и запущенной не государственным Аэрокосмическим агентством Японии (JAXA), а венчурным предприятием. Запуск прошел 30 июля на острове Хоккайдо. Однако из-за прекращения поступления информации о полете в экстренном режиме был остановлен двигатель. Ракета смогла преодолеть высоту 20 километров и упала на расстоянии 6,5 километров от места запуска в Тихом океане.

"До того, как прервалась связь, мы смогли получить данные о полете, так что результатом мы очень удовлетворены. Мы проанализируем и исправим все недостатки и до конца года постараемся провести новый запуск", — приводит слова главы компании агентство Киодо.

Первый запуск не предусматривал вывода на орбиту спутников, на ракете находились лишь камеры и другая техника, позволяющая отследить ее полет и набранную высоту. Первый запуск неоднократно откладывался из-за непогоды или по техническим причинам. Успешный запуск должен был открыть дорогу для освоения космоса японским бизнесом.