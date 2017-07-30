Запуск первой частной ракеты в Японии завершился неудачей

ТОКИО, 30 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Японская компания Interstellar Technologies Inc. провела запуск своей первой ракеты, однако вскоре был в экстренном режиме остановлен двигатель, сообщила телекомпания NHK.
Однако из-за прекращения поступления информации о полете в экстренном режиме был остановлен двигатель. Предположительно, ракета упала в десятке километров от берега в Тихом океане.
Первый запуск не предусматривал вывода на орбиту спутников, на ракете находились лишь камеры и другая техника, позволяющая отследить ее полет и набранную высоту. Первый запуск неоднократно откладывался из-за непогоды или по техническим причинам.
Успешный запуск должен был открыть дорогу для освоения космоса японским бизнесом.