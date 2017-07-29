Роскосмос и НАСА понимают, что прекращение партнерства "отбросит их назад"

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Роскосмос, НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) понимают, что прекращение сотрудничества негативно скажется на развитии каждого из агентств, заявил в субботу глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Очень просто принять поспешные решения¸ которые прервали бы это сотрудничество. Во многом это понимаем и мы, и наши партнеры, что это отбросит нас назад. И со стороны космических агентств есть понимание того, что это сотрудничество нужно сохранить и продолжать", — сказал Комаров в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Комарова, партнеры привержены пониманию того, что работать нужно вместе, несмотря на многие решения политиков, которые могли бы негативно сказаться на сотрудничестве.

"Настолько мы завязаны друг на друга — и в деятельности МКС, и в научных исследованиях, надо сказать, что космическая деятельность является одной из ключевых сфер, в которых мы имеем преимущество, и они во многом дают нам возможность вместе продвигаться вперед и эффективно работать вместе", — добавил Комаров.

При это он отметил, что не только санкции являются стимулами развития космонавтики как в России, так и в других странах.

"Причина того, что они стремятся избавиться от зависимости – это конкуренция и стремление быть лучше, чем партнеры. Так же, как мы — не только благодаря санкциям стремимся избавиться от некоторых зависимостей. В области электронных компонентов, других технических решений, которые мы разрабатываем, понимая, что для того, чтобы расти, нам нужно делать новые решения, разрабатывать новые ракеты, новые космические аппараты, новые космические системы", — отметил Комаров.