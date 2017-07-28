На Алтае при раскопках нашли косторезную мастерскую древних людей

БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Ученые Института археологии и этнографии СО РАН при раскопках в городище Черемшанка в Республике Алтай обнаружили древнюю косторезную мастерскую, которая существовала приблизительно около двух тысяч. лет назад, сообщила в пятницу пресс-служба института.

Раскопки ученые проводят в правобережье Нижней Катуни вплоть до Чемала. За один полевой сезон отряд успевает исследовать сразу несколько памятников.

На городище Черемшанка удалось обнаружить два сломанных костяных варгана, слегка похожих на трезубые костяные гребни для волос. Их возраст составил около двух тысяч лет, они были сделаны из ребер копытного животного. Такие музыкальные инструменты были широко распространены в гуннское время. Но для Горного Алтая эти варганы как традиционные музыкальные инструменты являются древнейшими.

"Неподалеку обнаружены признаки древней косторезной мастерской сарматского времени: многочисленные отходы интенсивного косторезного производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, маленький косторезный нож и точильный камень (оселок). Изделия из кости и рога довольно часто находят в погребениях на Алтае, но мест их производства до сих пор никто не детально не исследования", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что из-за экстремальных условий: высокой влажности, густого травяного и лесного покрова в этих районах много интересных находок и неразграбленных курганов. За последние десятилетия здесь нашли и исследовали несколько неизвестных ранее курганных групп раннего железного века.