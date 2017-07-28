Ученые пересказывают победу пиратов из России над научных издательствами

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российский пиратский научный сервис Sci-Hub близок к "полной победе" над научными издательствами, так как при его помощи можно скачать 99,7% закрытых и платных научных статей и прочих публикаций, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

"Если говорить об общем числе работ, то сейчас библиотека Sci-Hub содержит в себе 69% от общего числа статей, когда-либо опубликованных учеными, в том числе 85% работ из закрытых журналов. Отсутствие остальных 31% не означает, что сервис не может достать их для вас – он скачает любую статью в произвольном журнале в 99% случаев", — рассказывает Дэниел Химмельштайн (Daniel Himmelstein), биоинформатик из университета Пенсильвании (США), чьи слова приводит журнал Science.

Сайт Sci-Hub был создан казахско-российским нейрофизиологом Александрой Элбакян в 2011 году после того, как она столкнулась с одной из главных проблем для молодых ученых – необходимостью платить огромные деньги за доступ к научным публикациям в рецензируемых журналах. Сегодня подписки на ведущие научные журналы стоят несколько сотен тысяч долларов в год, и себе их позволить не могут не только студенты, но и университеты.

С тех пор сервис приобрел огромную популярность: в 2015 году он достиг отметки в миллион скачиваемых статей в день, на Элбакян подали в суд в США, а сам Sci-Hub неоднократно блокировался по просьбам издательств, что, однако, не мешало ему возрождаться. Издатели принимали ответные меры, и на сайтах некоторых компаний, к примеру, Американского физического общества (APS), работают специальные системы проверки, препятствующие работе "бота" Sci-Hub.

Как показало исследование журнала Science, еще весной прошлого года число ежемесячно скачиваемых материалов с Sci-Hub достигло отметки в 28 миллионов статей, большая часть которых "осела" в Иране, Индии и Китае. В последующие месяцы популярность "пиратского" сайта росла лавинообразным образом, несмотря на неоднократные попытки его заблокировать и засудить саму Элбакян.

Растущая популярность Sci-Hub и открытие статистики по скачиваемым статьям, как рассказывает Химмельштайн, заставили его проверить, может ли сайт гарантировать полную свободу распространения научной информации и существуют ли статьи и материалы, которые остаются недоступными для "научных" пиратов.

Для оценки того, так ли это на самом деле, Химмельштайн и его коллеги составили гигантский каталог из всех научных статей, опубликованных в журналах и выложенных в глобальную сеть, и проверили, сможет ли их скачать Sci-Hub. В этот список вошли как современные статьи, так и очень древние публикации, датируемые 19 веком, в давно исчезнувших журналах и издательствах.

Как оказалось, примерно 69% статей из этого каталога, в который вошло примерно 81 миллион научных публикаций, уже сейчас имеются в библиотеке Sci-Hub, а остальные 31% сайт может скачать с электронных порталов издательств, используя автоматизированную систему "пиратского" доступа к этим публикациям. Всего 0,3% статей оказались недоступными для Химмельштайна, и его коллег.

Используя Sci-Hub, ученым удалось скачать фактически все статьи ведущих научных журналов, таких как Nature, Science, The Lancet, NEJM, и почти все публикации издательств Elsevier и ACS, неоднократно подававших на Элбакян в суд. Чуть хуже обстоит дело с доступом к журналам по электронике и гуманитарным наукам (примерно 65-70% статей), однако Sci-Hub сделал большой прогресс в этом направлении в этом году.

Этот факт, а также то, что популярность Sci-Hub только росла после очередных попыток закрыть сайт или подать на него в суд, по мнению Химмельштайна говорит о том, что пираты выйдут победителями в борьбе с издательствами, так как уже сейчас фактически любую их статью можно получить бесплатно, используя Sci-Hub. В пользу этого, как считает биоинформатик, говорит и то, что Sci-Hub получает все больше пожертвований со стороны пользователей, собрав за последние два года сумму в примерно 150 тысяч долларов США.

Все это, как считает ученый, может заставить многие университеты отказаться от постоянно дорожающих подписок на ведущие научные журналы и "неофициально" рекомендовать своим сотрудникам пользоваться пиратским доступом. Соответственно, издательствам придется или перейти от закрытой модели публикаций к стратегии "открытого доступа", в рамках которой за публикацию статьи платит ее автор, или же резко снизить цены на подписки.