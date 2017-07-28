США
28.0728 июля11:49МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между алкоголем и диабетом

11:4528.07.2017
01220
© Fotolia / effkazТест на уровень сахара в кровиТест на уровень сахара в крови
© Fotolia / effkaz

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Наблюдения за здоровьем датчан показали, что регулярное употребление умеренного количества вина или пива, но не крепких спиртных напитков, заметно снижает вероятность развития диабета и связанных с ним метаболических расстройств, говорится в статье, опубликованной в журнале Diabetes.

"В прошлом, наши коллеги замечали, что умеренное употребление алкоголя заметно снижает вероятность развития диабета и у мужчин, и у женщин. С другой стороны, алкоголизм, наоборот, повышает вероятность его развития и делает ее максимально высокой. Разночтения в результатах этих наблюдений заставили нас проверить, как частота употребления спиртного влияет на эту связь", — пишут Янне Толструп (Janne Tolstrup) из университета Южной Дании в Копенгагене и ее коллеги.

Тест на уровень сахара в крови
© Fotolia / effkaz
Ученые связали диабет первого типа с экологией и эпигенетикой

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

За последние годы ученые раскрыли множество факторов, влияющих на развитие диабета, в том числе различные экологические факторы, микрофлора кишечника, и даже то, как устроены не сами гены человека, а их белковая "обертка".

Как рассказывает Толструп, изучая все эти закономерности, ученые относительно недавно начали замечать, что на вероятность развития диабета сильно влияет то, пьет ли человек спиртное или нет. Первые попытки понять, почему это происходит, привели к противоречивым результатам, что заставило медиков предположить, что подобная зависимость существует только для некоторых типов спиртных напитков, или что ее на самом деле не существует.

Ученый за работой. Архив
© Fotolia / lightpoet
Диабетики склонны к развитию рака из-за генных мутаций, говорят ученые

Толструп и ее коллеги предположили, что одновременное и позитивное, и негативное влияние спиртного на вероятность развития диабета может быть связано не с объемом спиртного или тем,  какую марку алкоголя предпочитает человек, а с тем, как он его пьет.

Для поиска ответов на этот вопрос медики проанализировали данные, которые собирали медицинские службы Дании в рамках проекта DANHES, в котором принимало участие около 70 тысяч жителей страны. Почти две тысячи из них приобрели диабет за пять лет наблюдений за их здоровьем, что позволило авторам статьи понять, как же именно алкоголь влияет на вероятность развития диабета.

Анализ этих данных раскрыл интересную зависимость – оказалось, что вероятность заполучить диабет зависела не только от объемов выпиваемого спиртного, но и того, как часто его пили участники DANHES. В частности, датчане, которые выпивали часто, но мало, гораздо реже страдали от диабета. Для мужчин вероятность его развития сокращалась на 27%, а для женщин – на 32%. Сильнее всего эта зависимость проявлялась для людей, пьющих 3-4 раза в неделю, и слабее всего — для людей, выпивающих один раз, но много.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Ученые раскрыли связь между раком мозга и уровнем сахара в крови

Что интересно, ученым не удалось найти связи между запоями и развитием диабета, но зато им удалось показать, что вино действительно является самым полезным из всех спиртных напитков. Толструп и ее коллеги связывают это с тем, что в вине содержатся полифенолы, благотворно влияющие на уровень сахара в крови. Чуть хуже "работало" пиво – оно сильно снижало вероятность развития диабета у мужчин, но никак не влияло на женщин.

С другой стороны, частота употребления водки и прочие крепких напитков никак не влияла на развитие диабета, что может объяснять то, почему раньше ученые получали противоречивые результаты. Все это, как считают авторы статьи, следует учитывать при профилактике диабета и борьбе с ним.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена