Сибирские ученые синтезировали эффективное лекарство против гриппа

НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Ученые Новосибирского института органической химии СО РАН синтезировали соединение кислоты, содержащийся в корнях солодки, эффективное против вируса гриппа А, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

В сообщении поясняется, что ряд новых производных был синтезирован путем направленной химической трансформации молекулы глицирретовой кислоты. Одно из соединений, как показало исследование специалистов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, способно бороться с гриппом.

"Соединение солоксолон метил (СМ) — полусинетическое производное глицирретовой кислоты, содержащейся в корнях солодки, показало высокую активность против вируса гриппа А. Было продемонстрировано, что соединение существенно снижает титр вируса как in vitro, так и in vivo, и предотвращает развитие осложнений, связанных с инфицированием", — говорится в сообщении.

На мышиной модели ученые доказали, что солоксолон метил снижает титры (количество) вируса в легких инфицированных мышей, а также препятствует развитию в этом органе патологических изменений, приводящих к пневмонии.

Ученые отмечают, что, таким образом, полученное соединение может быть использовано в дальнейшем в качестве платформы для создания нового лекарственного препарата, обладающего комплексным действием на организм.