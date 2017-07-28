Археологи нашли на Биржевой площади в Москве статусные импортные вещи

Раскопки во время реконструкции Биржевой площади в Москве

Раскопки во время реконструкции Биржевой площади в Москве

МОСКВА, 28 июл – РИА Недвижимость. Археологи нашли на Биржевой площади в центре Москвы в рамках работ по программе "Моя улица" статусные импортные вещи и металлические изделия, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

Ранее партнер КБ "Стрелка" (оператора программы "Моя улица" по разработке дизайн-проектов) Александра Сытникова рассказала, что стены храма XVI века и множество артефактов более раннего времени обнаружили в ходе реконструкции Биржевой площади.

"Вещевой материал разнообразный — керамическая посуда и бытовые металлические изделия, фрагменты чернолощеной черепицы, муравленные изразцы, нательные металлические крестики, медные монеты, фрагменты оружия. Одной из интереснейших находок является шахматная фигурка-конь, изготовленная из рога", — в свою очередь отмечается в сообщении Мосгорнаследия.

В нем подчёркивается, что, судя по большому количеству обнаруженных статусных импортных вещей и металлических изделий, можно говорить о высоком благосостоянии жителей микрорегиона, где сделаны находки, в XIV-XVI веках.

По данным Мосгорнаследия, на данный момент размер археологических исследований на Биржевой площади превышает 200 квадратных метров. Все находки сделаны на территории подворья Иосифо-Волоцкого монастыря и позволяют судить о жизни Ильинского крестца — одного из древнейших участков московского посада.

Ведомство уточняет, что кирпичные кладки, найденные археологами, можно датировать серединой XVI-XVII века. При этом специалисты предполагают, исходя из структуры кладок и промеров кирпичей, что сооружение с XVI века несколько раз ремонтировалось и перестраивалось. Слой, выявленный на площади раскопа, не занятой фундаментом, в свою очередь относится к XVIII-XII векам.

"В настоящее время ведется фиксация и расчистка ранних фундаментов, а также археологи вместе с историками изучают их предназначение согласно сохранившимся планам застройки данной территории", — добавляется в пресс-релизе.