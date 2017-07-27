Британские ученые рассказали о влиянии сахара на психику

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые в Великобритании установили, что повышенное употребление сахара может оказывать негативное влияние на психическое здоровье человека, при этом их выводы были тут же раскритикованы.
"Более высокое употребление сахара в сладких продуктах или напитках связано с повышенной вероятностью заболеть одним из распространенных расстройств психики (CMD) у мужчин в течение пяти лет", — говорится в исследовании, опубликованном на портале Nature. Под CMD подразумеваются такие состояния, как депрессия и тревога.
"Наше исследование подтверждает негативный эффект от потребления сахара в сладких напитках или еде на психическое здоровье в долгосрочной перспективе и предполагает, что пониженное употребление сахара может быть связано с улучшением психического здоровья", — говорится в исследовании.
"Если употреблять меньше свободных сахаров, то это полезно для зубов, может быть, для веса тоже. Но разве это защита от депрессии? Это не доказано", — цитирует Коллинз агентство Франс Пресс.
Эксперт Том Сандерс также призвал отнестись "с осторожностью" к результатам исследования.