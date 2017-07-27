При раскопках Биржевой площади в Москве нашли храм XVI века

МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Стены храма XVI века и множество артефактов более раннего времени обнаружили в ходе реконструкции Биржевой площади в Москве, сообщила РИА Недвижимость в четверг партнер оператора программы городского благоустройства "Моя улица" в Москве по разработке дизайн-проектов КБ "Стрелка" Александра Сытникова.

В настоящее время на Биржевой площади ведутся археологические работы, рассказала она. "Специалисты обнаружили стены храма XVI века и остатки деревянного строения, предположительно датированного XVI — началом XVII века. В связи с ценными археологическими находками раскопки продлили еще минимум на месяц", — пояснила Сытникова.

Помимо архитектурных объектов также найдено множество артефактов, рассказала партнер "Стрелки". Часть из них, по ее словам, свидетельствует о бывшем здесь оружейном и ювелирном производстве. Археологи, в частности, обнаружили инструменты, плавильные тигли, нательные кресты с заготовками под отверстие для цепочки, заготовку для перстня из сердолика, фрагменты оружия с сохранившимися резными деревянными частями.

Самые древние находки датируются второй половиной XII века, отметила Сытникова.

"Сроки окончания работ по благоустройству в связи с археологическими находками сдвинутся — и предположительно продлятся до ноября 2017 года", — сообщила она, добавив, что решение о том, как именно будет выглядеть Биржевая площадь в дальнейшем, будет сформировано после завершения всех археологических изысканий.

В этом году в программу "Моя улица" вошло более 80 городских территорий. Археологический контроль ведется на всех строительных площадках программы. Благодаря работе археологов в предыдущие годы было найдено более тысячи артефактов, а в этом году зафиксированы уже сотни находок. Специалисты обнаружили фундаменты четырех древних церквей, колодец времен Екатерины II, финно-угорскую "шумящую" подвеску и именное рыбацкое грузило. Также археологи нашли клад медных монет, тайные комнаты в Китайгородской стене и серебро в шахматной фигуре времен Ивана Грозного.