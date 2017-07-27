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РИА Наука
РИА Наука

СМИ: ученые в США впервые модифицировали ДНК человеческого эмбриона

17:0127.07.2017
(обновлено: 17:04 27.07.2017)
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© Fotolia / psdesign1Модель молекулы ДНК. Архивное фотоМодель молекулы ДНК. Архивное фото
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа ученых из Орегонского университета науки и здоровья провела первый в США успешный эксперимент по модификации эмбриона человека, сообщил портал MIT Technology Review.

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© Fotolia / tilialucida
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Группу исследователей во главе с работающим в США ученым казахского происхождения Шухратом Миталиповым применила технологию редактирования генов CRISPR, сообщили порталу источники, знакомые с результатами исследования.

Как отмечает портал, Миталипов первым провел эксперимент на таком большом числе человеческих эмбрионов и смог доказать возможность безопасно и эффективно исправить дефектные гены, которые являются причиной наследственных заболеваний.

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© AP Photo / Antonio Calanni, File
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Эмбрионам позволяли развиваться всего несколько дней, после чего они уничтожались. По словам источника, ученым удалось создать "несколько десятков" генно-модифицированных эмбрионов из донорских материалов.

Ранее лишь исследователям в Китае удавалась провести успешные эксперименты по генной модификации человеческого эмбриона. Но в публикациях китайских исследователей, которые также использовали технологию CRISPR, упоминались ошибки при модификации генов — не все эмбриональные клетки воспринимали изменения. Такой эффект в генетике называется мозаицизмом. Миталипову, напротив, удалось избежать мозаицизма в своих экспериментах.

Сам ученый отказался комментировать результаты исследования, которые еще ожидают публикации.

Анимация бегущей лошади, записанная в ДНК кишечной палочки (справа)
© Seth Shipman
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В 2013 году Миталипов объявил об успешном эксперименте по получению стволовых клеток из клонированного человеческого эмбриона. Научный коллектив под руководством профессора Орегонского университета науки и здоровья Миталипова извлек ДНК из донорской яйцеклетки, полученной от молодой женщины, поместил в нее генетическую информацию из клетки кожи и заставил клетку делиться, но не путем стимулирования электрическими разрядами, как в случае с клетками овечки Долли, а с помощью кофеина. Полученный эмбрион развивался 5-6 дней и достиг размера в 120 клеток, после чего Миталипову удалось извлечь из него живые стволовые клетки.

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