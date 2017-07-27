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РИА Наука
РИА Наука

Ученые усомнились в одинаковости предсмертных ощущений для всех людей

15:3927.07.2017
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© Fotolia / norinori4Дорога в никудаДорога в никуда
© Fotolia / norinori4

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Нейрофизиологи впервые проследили за околосмертными переживаниями и обнаружили, что практически все люди испытывают три одинаковых ощущения – чувство покоя, полет через тоннель и яркий свет, однако порядок их появления является уникальным для каждого человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

"Мы обнаружили, что предсмертные видения людей могут содержать в себе все или несколько их типичных элементов, и что их порядок часто бывает произвольным. Несмотря на то, что некоторые видения были характерны для всех людей, и были, вероятно, порождены одними и теми же процессами, различия во времени их появления заставляют нас задуматься о том, насколько общими они все же являются для нас", — рассказывает Шарлотта Мартиаль (Charlotte Martial) из университета Льежа (Бельгия).

Нейро-хирургическая служба. Архив
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученые попытались объяснить феномен "света в конце тоннеля"

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет. Схожий характер подобных воспоминаний заставил ученых обратить серьезное внимание на них и попытаться понять, как они возникают.

Сегодня нейрофизиологи считают, что подобные "визиты" в потусторонний мир являются продуктом двух вещей – недостатка глюкозы и кислорода в крови, что заставляет нейроны мозга "голодать" и вырабатывать большое количество хаотических импульсов, и появления большого числа молекул психоактивных и галлюциногенных гормонов в мозге в ответ на сильнейший стресс.

Как рассказывает Мартиаль, несмотря на десятки серьезных исследований этого феномена, большая часть из них фиксировалась на единичных случаях подобных переживаний и не пыталась проверить то, насколько они были одинаковыми для всех людей, переживших клиническую смерть.

Бельгийские нейрофизиологи решили восполнить этот пробел, изучив все известные случаи предсмертных видений, за которыми наблюдали врачи-профессионалы в последние два десятилетия. В общей сложности им удалось получить подробные данные и проанализировать 156 таких случаев и выделить их общие и уникальные черты.

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© РИА Новости / Ксения Нака
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Оказалось, что большинство подобных людей действительно испытывает очень похожие ощущения – примерно 80% выживших рассказали о том, что они двигались по туннелю и чувствовали покой, а еще 64% участников рассказывало о встречах с духами или источником света. Реже всего они говорили о том, что время резко ускорило свой бег, или о том, что они начинали видеть будущее.

С другой стороны, порядок появления этих ощущений был достаточно разным. Чаще всего люди сначала чувствовали себя вне границ своего тела, потом начинали двигаться по тоннелю, видели свет и чувствовали покой, однако подобный "сценарий" предсмертных ощущений был характерен лишь для 20% выживших участников опросов.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что предсмертные видения, скорее всего, носят уникальный характер для каждого человека и не являются одинаковыми для всех людей, переживших клиническую смерть. Это, в свою очередь, указывает на сложные механизмы их возникновения, "распутать" которые будет очень сложно. Сейчас ученые планируют сравнить воспоминания о "свете в конце тоннеля", написанные на разных языках, для проверки того, как культура и язык могут влиять на то, что человек запомнил из своих предсмертных ощущений.

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