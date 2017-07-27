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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: Земля может наполовину состоять из материи чужих галактик

11:5527.07.2017
(обновлено: 12:59 27.07.2017)
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© Фото : NASAСпиральная галактика M51 в созвездии Гончие ПсыСпиральная галактика M51 в созвездии Гончие Псы
© Фото : NASA

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Примерно половина материи звезд и всего Млечного Пути в целом попала в в него из соседних галактик, что указывает на возможное внегалактическое происхождение Земли и Солнечной системы, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Учитывая, как много материи Млечного Пути, из которой мы состоим, могло попасть сюда из других галактик, мы можем считать себя космическими путешественниками или межгалактическими мигрантами. Иными словами, история происхождения Солнечной системы и человечества может быть гораздо менее локальной, чем мы считаем сегодня", — рассказывает Даниэль Англес-Алказар (Daniel Angles-Alcazar) из Северо-Западного университета в Чикаго (США).

Квазарный ветер вокруг черной дыры
© Фото : NASA, and M. Weiss (Chandra X-ray Center)
Астрономы: черная дыра "выдувает" ветра с почти световой скоростью

Млечный Путь находится в межгалактической пустоте в компании целой свиты из карликовых галактик, большая часть которых не видна из-за их крайней тусклости. Как считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, финальными следами чего являются так называемые звездные потоки.

Они похожи на своеобразные ленты из звезд, не связанных друг с другом гравитацией, которые вращаются вокруг центра Млечного Пути над и под его диском, где находится Земля, Солнце и почти все остальные звезды. Звездные потоки, как считают астрономы, представляют собой остатки шаровых скоплений или карликовых галактик, разорванных на части или поглощенных Млечным Путем в далеком прошлом.

Галактика Млечный путь разорвала галактику-спутник на четыре хвоста. Представление художника
© Amanda Smith, Institute of Astronomy, University of Cambridge
Астрономы нашли "чужие" звезды на окраинах Млечного Пути
Наблюдая за одним из наиболее заметных звездных потоков — так называемым "кольцом единорога", астрономы выяснили, что в ходе этих апокалиптических событий Млечный Путь "ворует" почти все темную материю у  разрываемых им галактик. В  результате они распадаются и превращаются в ленты, которые можно увидеть в ночном небе над диском Галактики.

Англес-Алказар и его коллеги решили выяснить, как часто Млечный Путь переживал подобные столкновения и какую долю его материи могут составлять останки подобных разорванных галактик. Для этого ученые создали компьютерную модель Галактики и ее ближайшего окружения, позволяющую проследить, как они будут взаимодействовать на протяжении нескольких миллиардов лет.

Эта модель, как рассказывают ученые, учитывала не только как движутся сами галактики, но и как они взаимодействуют  с запасами газа в межгалактической среде и как вырабатывают так называемые "квазарные ветра" — мощные потоки газа, движущиеся из относительно плотных областей космоса в более пустые регионы под действием излучения сверхмассивных черных дыр и взрывов сверхновых.

Как показали эти расчеты, "поедание" других галактик не является главным источником материи, которую Млечный Путь воровал или продолжает воровать у  своих соседок, – не меньшее количество газа и пыли попало в него вместе с квазарными ветрами, покинувшими соседние галактики сотни миллионов или несколько миллиардов лет назад. В общей сложности на их долю, как показывают расчеты Англеса-Алказара и его команды, приходится примерно половина массы крупных галактик.

Чужие звезды (отмечены желтым цветом), найденные на окраинах Млечного Пути
© Marion Dierickx / CfA
Наша галактика разорвала галактику-спутник на четыре "хвоста"

"Подобные выводы радикальным образом меняют наши представления о том, как формировались галактики после Большого Взрыва. Если Галактика росла подобным образом, то примерно половина атомов, окружающих нас, включая всю Солнечную систему и Землю, когда-то принадлежала не Млечному Пути, а далеким галактикам, удаленным от нас на миллион световых лет", — заключает Клод-Андре Фоше-Жигер (Claude-André Faucher-Giguère), коллега Англес-Алказара.

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