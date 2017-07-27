В Крыму нашли античное захоронение младенца с сильно вытянутым черепом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Исследователи обнаружили при раскопках некрополя Кыз-Аул под Керчью захоронение полуторагодовалого ребенка с насильно деформированным черепом, которое датируется II веком нашей эры, сообщил фонд "Археология".

"Из интересных находок на некрополе Кыз-Аул можно отметить захоронение младенца II века нашей эры. Его необычность заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп", — говорится в сообщении.

Погребенный лежал головой на восток в грунтовой могиле без плитового перекрытия. Археологи полагают, что это был мальчик, которому на момент смерти было не более полутора лет, так как на его черепе еще не заросли роднички.

"Соответственно, его голова подверглась деформации практически сразу после рождения. Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации", — сообщили археологи.

© Фото : фонд "Археология" Найденное при раскопках некрополя Кыз-Аул захоронение младенца с деформированным черепом II века н.э. 26 июля 2017 © Фото : фонд "Археология" Найденное при раскопках некрополя Кыз-Аул захоронение младенца с деформированным черепом II века н.э. 26 июля 2017

Первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, вероятнее всего, осуществлялась для демонстрации социального статуса. Существовало мнение, что она приводила к повышенной агрессивности. Таким образом, мальчику суждено было стать воином, защитником Боспорского государства, отмечают исследователи.

Как рассказали археологи, для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством посещения пришельцев Земли, в связи с чем захоронение окрестили "могилой инопланетянина".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>