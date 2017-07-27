В России создали часы, претендующие на звание самых точных в мире

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские ученые создали оптические часы, претендующие на звание самых точных в мире, которые помогут продвинуться в создании беспилотного транспорта, заявил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"В лабораториях национального метрологического института ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений – ред.) уже созданы первые в России оптические стандарты частоты на холодных атомах – оптические часы. Характеристики их точности и стабильности на сегодняшний день одни из лучших в мире", – сказал Абрамов.

По его словам, в самом ближайшем будущем планируется организация сличений оптических стандартов ведущих мировых лабораторий в рамках программ международного сотрудничества. При этом российские ученые сделают всё возможное, чтобы быть лидерами в этой области, подчеркнул Абрамов.

"Помимо высокой точности и стабильности, оптические часы очень чувствительны к гравитационному полю Земли. Этот факт позволяет предсказывать извержения вулканов по изменению частоты атомного "маятника". А еще — повысить точность определения высоты над уровнем моря при решении задач навигации. Кстати, наряду с высокой точностью определения координат, это позволит сделать шаг вперед на пути создания беспилотных автомобилей, самолетов и морских судов", – пояснил глава ведомства.

Как уточнил Абрамов, сегодня время определяется по цезиевому стандарту, когда считается секунда по переходу между двумя сверхтонкими уровнями атома цезия-133. Погрешность их хода составляет 1 секунду за 100 миллионов лет, а их использование в глобальной навигации позволяет определять местоположение объектов с точностью до нескольких метров. При этом погрешность хода лучших оптических часов составляет 1 секунду уже за несколько миллиардов лет, а точность определения координат в навигации увеличивается до нескольких сантиметров.

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