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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: каждый пятый россиянин склонен к развитию болезни Альцгеймера

10:2327.07.2017
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© Fotolia / ktsdesignСтроение нейрона головного мозгаСтроение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Примерно 20% россиян являются носителями вариаций в генах, которые делают их склонными к развитию болезни Альцгеймера в пожилом возрасте, сообщает пресс-служба компании Genotek.

"Ученые рассчитывают, что через 20-30 лет смогут создать лекарства, способные продлить активную жизнь пациента более чем на 20 лет. По данным специалистов клиники Кливленда, на разработку лекарств от болезни Альцгеймера направляется ежегодно около 600 миллионов долларов США", — заявил генетик Валерий Ильинский, сооснователь и генеральный директор Genotek.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке старых молекул этого белка, связанные с мутациями в определенных генах, приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

К примеру, мутация APOE4, имеющаяся в геноме примерно 10% жителей планеты, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в три раза. Наличие подобной мутации в двух копиях APOE увеличивает шансы на приобретение этого заболевания в 12 раз и делает наступление болезни Альцгеймера почти неизбежным.

Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ученые выяснили, что "западная диета" ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Ильинский и его коллеги изучили то, как часто подобные мутации встречаются среди россиян, воспользовавшись базой данных, накопленной Genotek за последние годы в результате коммерческой работы компании. В общей сложности генетикам удалось изучить геномы около 2,5 тысяч россиян и проанализировать их ДНК на предмет наличия в них пяти разных вариаций в устройстве гена APOE, связанных с высокой  или низкой вероятностью развития болезни Альцгеймера.

Как оказалось, примерно пятая часть обследованных людей была обладателями двух вариантов мутаций, повышающих вероятность развития болезни Альцгеймера примерно в пять раз, и еще 3% жителей страны были носителями "двойного" варианта  APOE4, наличие которого повышает риск приобрести болезнь Альцгеймера в пожилые годы в десятки раз.

Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
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Три четверти жителей России и ближнего зарубежья, как показал анализ специалистов Genotek, являются носителями "нейтрального" варианта гена APOE, который не увеличивает и не уменьшает вероятность развития болезни, а еще 2% обладают генотипом e2/e2, который снижает риски ее приобретения.

Подобные данные, как надеются ученые, помогут властям страны сформулировать правильный подход к борьбе с болезнью Альцгеймера в будущем, а самим людям – понять, какие меры нужно предпринимать, чтобы избежать ее развития или максимально отдалить время ее наступления в пожилые годы жизни.

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