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РИА Наука
РИА Наука

Биологи омолодили мышь, починив "центр старения" в ее мозге

10:1927.07.2017
(обновлено: 11:25 27.07.2017)
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© Fotolia / decade3dГипоталамус и базальные ганглииГипоталамус и базальные ганглии
© Fotolia / decade3d

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Ученые из США обнаружили в мозге мышей особую группу нервных клеток, управляющих работой "программы старения", и замедлили процесс дряхления тел млекопитающих, "засеяв" эту часть мозга стволовыми клетками. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Нейрон коры головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Ученые открыли ген, управляющий старением мозга

"Мы обнаружили, что число стволовых клеток в гипоталамусе постепенно уменьшается с течением времени, и что это ускоряет старение. Как оказалось, последствия этого не являются необратимыми – заменив стволовые клетки или добавив в мозг молекулы, которые они производят, можно не только замедлить, но и обратить вспять старение некоторых частей тела", — заявил Дуншэн Цай (Dongsheng Cai) из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (США).

В последние годы среди ученых заново возродился спор о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не носит случайный характер, и что его контролирует своеобразная "программа смерти" — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Пытаясь понять, так ли это на самом деле, американские генетики недавно открыли целый набор генов, потенциально связанных с работой этой "программы старения". Нарушения в их функционировании могут объяснять, почему люди-долгожители и африканские грызуны — голые землекопы — живут на несколько десятков лет дольше, чем остальные жители планеты и представители родственных им видов животных.

Голый землекоп
© AP Photo / Eric Gay
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Цай и его коллеги, наблюдая за старением мозга мышей и развитием жизни небольших стволовых колоний стволовых клеток в нервной ткани, выяснили, что ключевая часть этой "программы" может скрываться в гипоталамусе, гормональном центре мозга человека и всех остальных млекопитающих. 

Как обнаружили ученые, число стволовых клеток в их мозге оставалось стабильным до тех пор, когда мыши не начинали стареть. Сильнее всего эти процессы затрагивали гипоталамус, чьи запасы стволовых клеток начинали уменьшаться примерно на 10 месяцев жизни за несколько недель до "официального" наступления старости, и исчезали ко второму году жизни, когда грызуны начинают массово умирать.

Обнаружив эту необычную связь между старением и стволовыми клетками гипоталамуса, Цай и его коллеги решили проверить, что произойдет, если часть этих клеток убить или же добавить в гипоталамус свежую порцию "заготовок" нейронов и других тканей мозга.

Эти опыты привели к потрясающим результатам – мыши с уничтоженными клетками гипоталамуса старели в несколько раз быстрее, чем их сородичи из контрольной группы, а грызуны, в мозг которых биологи ввели новые стволовые клетки, наоборот, дряхлели заметно медленнее и прожили на 19% дольше, чем нормальные мыши.

Декан факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ, директор Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, академик РАН Владимир Скулачев
© Фото : предоставлено ГУ-ВШЭ
Голые землекопы станут ключом к бессмертию человека, считает биолог

Успешное омоложение мышей заставило ученых пойти дальше и попытаться определить, как именно стволовые клетки удерживали организм мышей от преждевременного старения. Механизм их работы пока не до конца ясен, однако Цай и его коллеги обнаружили, что "заготовки" нейронов производили большое количество молекул РНК, управляющих работой разных генов, и выделяли их в окружающую среду, откуда они поглощались другими клетками.

Выделив эти молекулы, ученые ввели их в спинной мозг обычных и быстро стареющих мышей и проследили за тем, повлияет ли это на их дряхление. И та, и другая группа грызунов прожила заметно больше, чем их сородичи, что убедило команду Цая в том, что процессом старения "дирижируют" РНК.

Сейчас биологи пытаются понять, какие именно молекулы замедляют старение тела, мозга и других органов мышей. Их открытие, как считают Цай и его коллеги, станет первым шагом на пути поиска "программы старения" и открытия методов ее частичного или полного отключения.

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