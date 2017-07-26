Мильнер и Хокинг заявляют о запуске "межзвездных" нанозондов в космос

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Проект Breakthrough Starshot заявил об успешном запуске в космос и проверке нанозондов Sprite, аналоги которых команда ученых под руководством Стивена Хокинга и Юрия Мильнера планирует запустить к Альфе Центавра в середине 2030 годов.

"23 июня сразу несколько прототипов Sprite, самого миниатюрного и при этом полнофункционального космического зонда, были запущены на орбиту Земли в компании со спутниками "Макс Валье" и "Вента" компании OHB System AG. Они пережили отправку в космос и мы смогли установить связь с ними", — сообщает пресс-служба фонда Breakthrough Initiatives.

В апреле 2016 года известный британский космолог Стивен Хокинг и российский миллиардер Юрий Мильнер рассказали о своей очередной "космической" инициативе в рамках серии проектов Breakthrough Initiatives — Breakthrough Starshot. В его рамках олигарх выделил 100 миллионов долларов на создание космического корабля на базе идеи, изложенной калифорнийскими физиками под руководством Филипа Лубина (Philip Lubin) в прошлом году.

Ее суть заключается в том, чтобы отправлять к далеким планетам не классические космические корабли, а чрезвычайно легкие и плоские структуры из светоотражающего материала, которые будут разгоняться до околосветовых скоростей при помощи мощного орбитального лазера.

Подобный межзвездный "парусник", по расчетам американских физиков, сможет достигнуть Альфы Центавра за 20 лет, и будет совершать перелеты между Марсом и Землей всего за трое суток без полезной нагрузки, и за месяц при нагрузке в 10 тонн. Главной проблемой и в том и в другом случае будет торможение зонда – пока у придумавшей его команды нет идей, как сделать остановку лазерного "парусника" безопасной.

Тем не менее, инженеры и научная команда — Breakthrough Starshot уже разработали и представили публике первый прототип подобного нанозонда, получивший имя Sprite, что означает "призрак" или "эльф" на английском.

Он представляет собой печатную плату толщиной в несколько миллиметров и размерами в 3,5 на 3,5 сантиметра, на которой расположены все ключевые компоненты спутника – солнечные батареи, центральный процессор, антенны для связи с Землей, гироскоп для определения положения, датчики магнитного поля и ряд других критически важных устройств.

Несколько прототипов подобных "эльфов" были прикреплены к корпусам микроспутников "Макс Валье" и "Вента", выведенным на околоземную орбиту на борту индийской ракеты-носителя PSLV-C38 в конце июня этого года.

Как показали первые тесты после вывода этих зондов на орбиту, нанозонды успешно пережили выход в космос и смогли установить связь с Землей после того, как их солнечные батареи начали освещаться лучами Солнца. Любой радиолюбитель, как отмечают участники Breakthrough Starshot, может убедиться в этом, установив связь с космическими "эльфами".

Этот запуск Sprite в космос, как подчеркивают представители проекта, был нацелен лишь на проверку работоспособности электроники нанозондов, и ученые не планировали отделять Sprite от корпусов их больших собратьев и отправлять их в свободный полет. Подобные задачи будут решаться в рамках последующих запусков будущих "звездолетов" Мильнера и Хокинга.