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РИА Наука
РИА Наука

Биологи превратили куркуму в наночастицы, убивающие рак

15:4326.07.2017
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© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Обычную куркуму можно использовать для создания наночастиц, попадание которых в раковые клетки мозга и других частей тела вызывает их массовую гибель, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nanoscale.

"Нейробластома часто не поддается обычной химиотерапии, и поэтому ее носители крайне редко выживают. Мы открыли новый способ борьбы с этой опухолью, который при этом не является токсичным и не влияет негативно на здоровье пациента. Мы надеемся, что подобные наночастицы помогут нам в будущем создать персонализированные методики лечения рака", — рассказывает Тамара Уэстморлэнд (Tamarah Westmoreland) из университета Центральной Флориды в Орландо (США).

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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Различные формы рака головного и спинного мозга являются относительно редкими по сравнению с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них являются крайне агрессивными и опасными для человека. Приобретение такого рака в большинстве случаев ведет к быстрой гибели пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.

Рак мозга чаще всего поражает детей, а не взрослых, и только один из нескольких подвидов этих опухолей, глиобластома, является причиной 15% смертей от рака среди младенцев. До сих пор не было известно средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно ученые обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот рак.

Как рассказывают Уэстморленд и ее коллеги, аналогичные молекулы содержатся в куркуме – обычной специи, изготовляемой из перемолотых корневищ растения Curcuma longa. Проблема заключалась в том, что их невозможно растворить в воде. Это мешало их использованию для борьбы с раком, так как их невозможно доставить к опухоли и равномерно распределить по ней.

Таволга вязолистная
© Фото : Christian Fischer
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Авторы статьи нашли способ решить эту проблему, присоединив молекулы этого вещества, куркумина, к  поверхности наночастиц из оксида церия, способных проникать внутрь раковых клеток. Эти наночастицы играют в данном случае двоякую роль – они не только доставляют куркумин внутрь раковой опухоли, но и порождают большое количество агрессивных молекул внутри ее клетки, повреждающих ДНК и помогающих растительному лекарству бороться с раком.

Две версии подобных наночастиц ученые ввели в культуры раковых клеток мозга, часть из которых была крайне агрессивной и стойкой к действию радиотерапии, а другие – менее опасными разновидностями рака.

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© Фото : Georgia Tech
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Как показали эти эксперименты, все версии наночастиц с добавлением куркумина ускоряли гибель раковых клеток и тормозили рост опухоли. Куркуминовые частицы, по словам ученых, особенно хорошо действовали на те подвиды нейробластомы, против которых химиотерапия и радиотерапия не работают, убив примерно половину клеток за несколько часов и ускорив их гибель на 170%.

Что самое главное, они при этом не повреждали здоровые клетки, так как и куркумин, и наночастицы активируются только внутри раковых клеток с их нарушенным кислотно-щелочным балансом. Сейчас ученые работают над созданием новых версий этих наночастиц и оценкой их безопасности для организма животных и человека.

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