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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали материал для уникальной ранозаживляющей повязки

15:1326.07.2017
01980
© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаИллюстрация к статье Российские ученые создали материал для уникальной ранозаживляющей повязкиИллюстрация к статье Российские ученые создали материал для уникальной ранозаживляющей повязки
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ученые из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова совместно с коллегами из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН получили новый вид нановолокнистых биополимерных материалов. Материалы обладают уникальными свойствами и могут применяться при изготовлении оболочек и капсул лекарственных средств, бактерицидных перевязочных, фильтрующих и защитных материалов, а также для биорезорбируемых (заменяемых со временем костной тканью) имплантатов.

Новый материал для шин от разработчиков РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с коллегами из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Российские ученые создали материал для сверхпрочных шин
Сотрудники центра коллективного пользования "Научное оборудование" и лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии", созданной на базе кафедры химии и физики РЭУ им. Г.В. Плеханова, синтезировали ультратонкие волокна на основе поли-3-гидроксибутирата с помощью метода электроформования – процесса получения микро- и нановолокон произвольной длины из полимерных расплавов в электродинамическом поле под воздействием высокого напряжения.

© РЭУ им.Г.В.ПлехановаСтарший научный сотрудник Центра коллективного пользования РЭУ им. Г.В. Плеханова Полина Тюбаева получает нановолокна нетканого материала на основе полигидроксибутирата и железа (III) тетрафенилпорфирина на установке для электроформования
© РЭУ им.Г.В.Плеханова
Старший научный сотрудник Центра коллективного пользования РЭУ им. Г.В. Плеханова Полина Тюбаева получает нановолокна нетканого материала на основе полигидроксибутирата и железа (III) тетрафенилпорфирина на установке для электроформования

Созданные полимеры содержат малую концентрацию комплекса железа (III) и тетрафенилпорфирин – гетероциклическое соединение, аналог природных порфиринов. Введение металлокомплексов порфиринов обеспечивает бактерицидные свойства, а добавка комплекса железа (III) повышает электроповодность расплава биополимера, из которого формируются ультратонкие волокна, чем способствует повышению производительности процесса получения данного материала.

© РЭУ им.Г.В.ПлехановаНановолокна нетканого материала на основе полигидроксибутирата и железа (III) тетрафенилпорфирина
© РЭУ им.Г.В.Плеханова
Нановолокна нетканого материала на основе полигидроксибутирата и железа (III) тетрафенилпорфирина

 

"Добавление комплекса железа (III) с тетрафенилпорфирином в раствор полимера влечет резкий рост кристалличности и замедление молекулярной подвижности в аморфных областях ультратонких волокон. В результате полученные биополимерные материалы обладают сочетанием свойств, которые можно варьировать и задавать в зависимости от назначения, и пригодны для решения сразу нескольких задач",  – рассказал сотрудник лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологи" на базе кафедры химии и физики РЭУ им. Г.В. Плеханова, Анатолий Ольхов.

При исследовании порфиринов с металлокомплексами (железо (III) тетрафенилпорфирин) было установлено, что помещенные в бактериальную и микробную среду образцы данных соединений в первую очередь ведут к резкому снижению микробной и бактериальной активности, а затем останавливают и препятствуют росту числа гифов бактерий.

"Введение бактерицидных агентов увеличивает более чем в 4 раза антибактериальную активность нетканого материала по сравнению с существующими аналогами, что обеспечивает бактерицидные свойства и позволяет планировать выпуск высокоэффективной медицинской продукции. Созданная технология обладает большим потенциалом, так как именно ультратонкие волокна с варьируемым диаметром и свойствами позволяют использовать их в получении продуктов различного назначения, в линейке которых: скаффолды ("строительные леса") для выращивания живых клеток, матрицы контролируемого высвобождения лекарств, оболочки и капсулы лекарственных средств, бактерицидные раневые повязки, биорезорбируемые имплантаты, защитные и фильтрующие системы", – пояснила сотрудник центра коллективного пользования "Научное оборудование" РЭУ им. Г.В. Плеханова, Полина Тюбаева.

© РЭУ им.Г.В.ПлехановаОбразец нановолокнистого полимерного материала и имплантата ахилового сухожилия
© РЭУ им.Г.В.Плеханова
Образец нановолокнистого полимерного материала и имплантата ахилового сухожилия

Ученые уже создали из полученного материала противораневые антимикробные повязки, содержащие кровоостанавливающие элементы, а также имплантаты ахиллова сухожилия. Бактерицидная добавка с комплексом железа сходна с гемоглобином крови, поэтому не только обеззараживает раны, но и способствует быстрому сворачиванию крови. Технология запатентована.

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