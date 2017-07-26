НАСА: число крупных комет в Солнечной системе сильно недооценивалось

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Астрономы НАСА провели новую "перепись населения" среди самых далеких комет и обнаружили, что реальное число крупных "косматых чудищ" на окраинах Солнечной системы примерно в семь раз больше прошлых оценок, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Число комет является своеобразным индикатором того, как много следов формирования Солнечной системы сохранилось на ее окраинах. Теперь мы знаем, что облако Оорта содержит в себе гораздо больше крупных кусков "стройматериалов" планет, чем мы предполагали ранее", — рассказывает Джеймс Бауэр (James Bauer) из университета Мэриленда в Колледж-Парке(США).

Солнечная система, помимо восьми "настоящих" планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, населена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных нам астероидов "живет" во внутренней части Солнечной системы, в главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других ледяных небесных тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования, и активно изучают ее обитателей в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

Облако Оорта, как отмечает Бауэр, находится слишком далеко от Земли, чтобы мы могли изучать его население при помощи наземных или даже орбитальных космических телескопов. По этой причине ученые вынуждены следить не за этой "свалкой стройматериалов", а за одиночными кометами, которые периодически покидают ее и движутся в сторону Солнца.

Подобные наблюдения Бауэр и другие астрономы из НАСА проводят при помощи инфракрасного телескопа WISE, чьей чувствительности хватает, чтобы видеть самые крупные и яркие кометы, "сбежавшие" из облака Оорта. Так как ученые знают, что они видят далеко не все кометы, они экстраполируют результаты подобных наблюдений для подсчета общего числа комет, опираясь на соотношение в числе крупных и небольших комет внутренней части Солнечной системы.

Анализируя очередную порцию снимков, полученных при помощи WISE, команда Бауэра обнаружила, что подобный подход является в корне неверным – доля крупных и небольших комет в списке из 164 объектов, найденных орбитальным телескопом за все время его работы, заметно отличалась от их пропорции среди близких к нам комет.

Всесторонне изучив эти кометы и обработав наборы данных при помощи разных статистических методов, астрономы НАСА пришли к выводу, что подобные различия не являются случайностью и что в облаке Оорта присутствует гораздо больше крупных комет, чем считали раньше ученые, опираясь на информацию о "кометном населении" ближней части Солнечной системы.

В целом, как показывают расчеты Бауэра и его коллег, крупных комет в облаке Оорта должно быть примерно в семь раз больше, чем предполагал сам Оорт и другие ученые. Это заметно меняет наши представления о том, как часто они покидают его пределы и как много первичной материи Солнечной системы оно содержит.

Вдобавок к этому, данное открытие указывает на то, что кометы могли играть более серьезную роль в жизни Солнечной системы в прошлом, в том числе и в массовых вымираниях на Земле, и что они могут играть более серьезную угрозу для нас сегодня, чем считалось раньше.