США
26.0726 июля12:43МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

НАСА: число крупных комет в Солнечной системе сильно недооценивалось

11:5026.07.2017
03250
© NASA / JPL-CaltechФотография кометы и методика оценки ее размеровФотография кометы и методика оценки ее размеров
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Астрономы НАСА провели новую "перепись населения" среди самых далеких комет и обнаружили, что реальное число крупных "косматых чудищ" на окраинах Солнечной системы примерно в семь раз больше прошлых оценок, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Число комет  является своеобразным индикатором того, как много следов формирования Солнечной системы сохранилось на ее окраинах. Теперь мы знаем, что облако Оорта содержит в себе гораздо больше крупных кусков "стройматериалов" планет, чем мы предполагали ранее", — рассказывает Джеймс Бауэр (James Bauer) из университета Мэриленда в Колледж-Парке(США).

Кентавр - объект между орбитами Юпитера и Нептуна
© NASA/JPL-Caltech
Телескоп WISE разоблачил кометную природу астероидов-"кентавров"

Солнечная система, помимо восьми "настоящих" планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, населена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных нам астероидов "живет" во внутренней части Солнечной системы, в главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других ледяных небесных тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования, и активно изучают ее обитателей в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

Облако Оорта, как отмечает Бауэр, находится слишком далеко от Земли, чтобы мы могли изучать его население при помощи наземных или даже орбитальных космических телескопов. По этой причине ученые вынуждены следить не за этой "свалкой стройматериалов", а за одиночными кометами, которые периодически покидают ее и движутся в сторону Солнца.

Кентавр - объект между орбитами Юпитера и Нептуна
© NASA/JPL-Caltech
Астрономы повысили шансы того, что Земля будет уничтожена кометой

Подобные наблюдения Бауэр и другие астрономы из НАСА проводят при помощи инфракрасного телескопа WISE, чьей чувствительности хватает, чтобы видеть самые крупные и яркие кометы, "сбежавшие" из облака Оорта. Так как ученые знают, что они видят далеко не все кометы, они экстраполируют результаты подобных наблюдений для подсчета общего числа комет, опираясь на соотношение в числе крупных и небольших комет внутренней части Солнечной системы.

Анализируя очередную порцию снимков, полученных при помощи WISE, команда Бауэра обнаружила, что подобный подход является в корне неверным – доля крупных и небольших комет в списке из 164 объектов, найденных орбитальным телескопом за все время его работы, заметно отличалась от их пропорции среди близких к нам комет.

Всесторонне изучив эти кометы и обработав наборы данных при помощи разных статистических методов, астрономы НАСА пришли к выводу, что подобные различия не являются случайностью и что в облаке Оорта присутствует гораздо больше крупных комет, чем считали раньше ученые, опираясь на информацию о "кометном населении" ближней части Солнечной системы.

Фотография кометы Чурюмова-Герасименко, полученная Розеттой в августе 2014 года
© Фото : ESA/Rosetta/Navcam
Кометы могли принести на Землю все ее запасы благородных газов

В целом, как показывают расчеты Бауэра и его коллег, крупных комет в облаке Оорта должно быть примерно в семь раз больше, чем предполагал сам Оорт и другие ученые. Это заметно меняет наши представления о том, как часто они покидают его пределы и как много первичной материи Солнечной системы оно содержит.

Вдобавок к этому, данное открытие указывает на то, что кометы могли играть более серьезную роль в жизни Солнечной системы в прошлом, в том числе и в массовых вымираниях на Земле, и что они могут играть более серьезную угрозу для нас сегодня, чем считалось раньше.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена