Ржавчина "съедает" примерно 3% ВВП Китая в год, выяснили ученые

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Китайские ученые обнаружили, что коррозия металлических конструкций на промышленных предприятиях Китая "съедает" примерно 3% от ВВП страны каждый год, и примерно треть этих потерь можно было бы легко избежать, говорится в статье, опубликованной в журнале npj Materials Degradation.

"Несмотря на огромный научный прогресс и вклад Китая в мировую науку, ее достижения пока еще не проникли в промышленность страны. Необходимо разработать стандарты по борьбе с ржавчиной, которые бы помогали защищать инфраструктуру от разрушения и появления потенциальных человеческих жертв", — пишут Баожун Ху (Baorong Hou) из Института океанологии КАН в Циньдао (Китай).

Борьба с коррозией и ржавчиной занимает сегодня центральное место в работе всех хозяйственных и коммунальных служб, на ликвидацию которой выделяются огромные суммы в большинстве промышленно развитых стран. По текущим оценкам инженеров, США, Япония и другие государства первого мира сегодня тратят около 2-3% от своего ВВП на замену ветшающих труб, мостов и прочих металлических конструкций.

За последние 10-20 лет химики и инженеры разработали десятки новых и достаточно дешевых способов защитить железо от разрушения и сделать его более долговечным. Большинство из них пока так и не нашло применение по той причине, что они заметно повышают стоимость металлических конструкций или являются просто невыгодными для промышленников, изготовляющих "недолговечные" изделия.

Как отмечают Ху и его коллеги, исследования подобного рода никогда не проводились на территории Китая, несмотря на то, что страна пережила бурный промышленный рост в последние три-четыре десятилетия, за экологическими и инфраструктурными последствиями которого никто не следил.

Китайские инженеры решили восполнить этот недостаток, подсчитав количество средств, которые уходят на покупку защитных покрытий, замену прогнивших конструкций и борьбу с другими последствиями коррозии, а также вычислив долю элементов инфраструктуры, которые можно было бы спасти, если бы при их изготовлении или постройке соблюдались технологии по защите металла от ржавчины.

Как показали расчеты ученых, китайская промышленность тратит на борьбу с ржавчиной примерно два триллиона юаней каждый год, что составляет около 3,3% от внутреннего валового продукта страны. Примерно половина от этой суммы приходится на прямую борьбу с ржавчиной, а остальная часть – на ликвидацию ее косвенных последствий. Эта сумма сопоставима с тем, сколько денег Китай вкладывает в образование, социальную защиту и в 4,5 раза выше военного бюджета страны.

Примерно треть этих потерь, львиная доля которых приходится на промышленность и на автомобильную отрасль, как отмечают ученые, можно было избежать, если бы владельцы автомобилей и предприятий соблюдали строительные стандарты и защищали свою собственность от преждевременной коррозии.

Это бы вернуло около 774 миллиардов юаней (113 миллиардов долларов США) в экономику и помогло избежать многочисленных человеческих жертв, связанных с поломкой техники, обрушением мостов, несущих конструкций и прочих элементов инфраструктуры. Как надеются ученые, власти КНР учтут их рекомендации и разработают пакет анти-коррозийных мер, которые будут обязательными для всех промышленных предприятий и производителей автотехники.