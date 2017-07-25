Ученые раскрыли необычную связь между микрофлорой пениса и ВИЧ

Так художник представил себе то, как микробы могут помогать ВИЧ проникать в организм мужчин

Так художник представил себе то, как микробы могут помогать ВИЧ проникать в организм мужчин

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вирусологи раскрыли необычно сильную связь между микрофлорой половых органов и вирусом иммунодефицита, открыв несколько штаммов бактерий, повышающих вероятность заражения ВИЧ на 53-64%, говорится в статье, опубликованной в журнале mBio.

"Нам впервые удалось выяснить, что микрофлора пениса может влиять на то, как часто мужчины заражаются ВИЧ. Чем больше бактерий, не переносящих кислород, содержалось в микрофлоре половых органов, тем выше была опасность заражения", — рассказывает Синди Лю (Cindi Liu) из университета Джорджа Вашингтона (США).

Несмотря на популярные в обществе представления о сверхзаразной природе ВИЧ, половой контакт с больным человеком достаточно редко, менее чем в 1% случаев, приводит к его проникновению в организм и успешному укоренению вируса иммунодефицита в Т-клетках его новой жертвы. Как выяснили ученые в последние годы, на вероятность заражения влияет множество факторов, связанных как с самим вирусом, так и особенностями работы организма человека.

К примеру, несколько лет назад биологи обнаружили, наблюдая за распространением эпидемии СПИДа в Африке, что обрезание значительно снижает вероятность заражения ВИЧ, причем степень снижения риска достаточно сильно зависела от того, какая разновидность вируса была распространена в регионе. Кроме того, наличие определенных мутаций в генах, связанных с работой иммунных клеток, может сделать человека "неуязвимым" для инфекции, или почти не подверженной ей.

Лю и ее коллеги открыли еще один фактор, влияющий на передачу ВИЧ половым путем, наблюдая за здоровьем нескольких сотен мужчин-гетеросексуалов, живущих в Уганде и активно меняющих своих половых партнеров. За два года наблюдений 46 из них заразились ВИЧ, что позволило ученым всесторонне изучить то, какие факторы могли поспособствовать успешному укоренению инфекции.

Во время этих наблюдений ученые собирали, помимо проб крови и других тканей, образцы микрофлоры пениса, и изучали ее видовой состав. Когда вирусологи начали подводить итоги этого мониторинга, они заметили, что у заразившихся мужчин была принципиально другая микрофлора по сравнению с другими участниками программы.

В частности, в их половых органах присутствовало в десять раз больше бактерий, принадлежащих к четырем родам — Prevotella, Dialister, Finegoldia и Peptoniphilus. Присутствие всех четырех микробов повышало вероятность заражения ВИЧ на 64%, а наличие комбинации нескольких этих бактерий увеличивало шансы подхватить вирус на примерно 53%.

Пока ученые не знают, как именно микробы связаны с ВИЧ, однако они предполагают, что все эти бактерии, ведущие анаэробный образ жизни, могут особым образом взаимодействовать с иммунными клетками, которые заражает вирус, "выманивая" их на поверхность слизистой оболочки и помогая вирусу вступить в контакт с ними.

"Иммунные клетки являются "воротами" для ВИЧ, и наши эксперименты показывают, что некоторые бактерии могут вырабатывать особые биохимические сигналы тревоги, такие как интерлейкин-8, которые заставляют эти клетки скапливаться в пенисе, повышая вероятность их заражения ВИЧ. В случае с другими болезнями, подобные действия со стороны микробов были бы полезными, однако это лишь облегчает задачу для вируса", — объясняет Лэнс Пайс (Lance Price), коллега Лю.

В любом случае, этот факт, как отмечают ученые, можно использовать для сдерживания и борьбы с ВИЧ в самых уязвимых регионах мира, выдавая людям лекарства, уничтожающие этих микробов и снижающие шансы заразиться.