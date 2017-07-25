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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между микрофлорой пениса и ВИЧ

17:0425.07.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе то, как микробы могут помогать ВИЧ проникать в организм мужчинТак художник представил себе то, как микробы могут помогать ВИЧ проникать в организм мужчин
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вирусологи раскрыли необычно сильную связь между микрофлорой половых органов и вирусом иммунодефицита, открыв несколько штаммов бактерий, повышающих вероятность заражения ВИЧ на 53-64%, говорится в статье, опубликованной в журнале mBio.

"Нам впервые удалось выяснить, что микрофлора пениса может влиять на то, как часто мужчины заражаются ВИЧ. Чем больше бактерий, не переносящих кислород, содержалось в микрофлоре половых органов, тем выше была опасность заражения",  — рассказывает Синди Лю (Cindi Liu) из университета Джорджа Вашингтона (США).

Работа лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio
Медики создали лекарство, блокирующее передачу ВИЧ половым путем

Несмотря на популярные в обществе представления о сверхзаразной природе ВИЧ, половой контакт с больным человеком достаточно редко, менее чем в 1% случаев, приводит к его проникновению в организм и успешному укоренению вируса иммунодефицита в Т-клетках его новой жертвы. Как выяснили ученые в последние годы, на вероятность заражения влияет множество факторов, связанных как с самим вирусом, так и особенностями работы организма человека.

К примеру, несколько лет назад биологи обнаружили, наблюдая за распространением эпидемии СПИДа в Африке, что обрезание значительно снижает вероятность заражения ВИЧ, причем степень снижения риска достаточно сильно зависела от того, какая разновидность вируса была распространена в регионе. Кроме того, наличие определенных мутаций в генах, связанных с работой иммунных клеток, может сделать человека "неуязвимым" для инфекции, или почти не подверженной ей.

Лю и ее коллеги открыли еще один фактор, влияющий на передачу ВИЧ половым путем, наблюдая за здоровьем нескольких сотен мужчин-гетеросексуалов, живущих в Уганде и активно меняющих своих половых партнеров. За два года наблюдений 46 из них заразились ВИЧ, что позволило ученым всесторонне изучить то, какие факторы могли поспособствовать успешному укоренению инфекции.

Ученые: обрезание помогло мужчинам в ЮАР снизить шансы заражения ВИЧ

Во время этих наблюдений ученые собирали, помимо проб крови и других тканей, образцы микрофлоры пениса, и изучали ее видовой состав. Когда вирусологи начали подводить итоги этого мониторинга, они заметили, что у заразившихся мужчин была принципиально другая микрофлора по сравнению с другими участниками программы.

В частности, в их половых органах присутствовало в десять раз больше бактерий, принадлежащих к четырем родам — Prevotella, Dialister, Finegoldia и Peptoniphilus. Присутствие всех четырех микробов повышало вероятность заражения ВИЧ на 64%, а наличие комбинации нескольких этих бактерий увеличивало шансы подхватить вирус на примерно 53%.

Пока ученые не знают, как именно микробы связаны с ВИЧ, однако они предполагают, что все эти бактерии, ведущие анаэробный образ жизни, могут особым образом взаимодействовать с иммунными клетками, которые заражает вирус, "выманивая" их на поверхность слизистой оболочки и помогая вирусу вступить в контакт с ними.

Заражение крови бактериями и вирусом
© Fotolia / Phonlamaiphoto
Медики нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

"Иммунные клетки являются "воротами" для ВИЧ, и наши эксперименты показывают, что некоторые бактерии могут вырабатывать особые биохимические сигналы тревоги, такие как интерлейкин-8, которые заставляют эти клетки скапливаться в пенисе, повышая вероятность их заражения ВИЧ. В случае с другими болезнями, подобные действия со стороны микробов были бы полезными, однако это лишь облегчает задачу для вируса", — объясняет Лэнс Пайс (Lance Price), коллега Лю.

В любом случае, этот факт, как отмечают ученые, можно использовать для сдерживания и борьбы с ВИЧ в самых уязвимых регионах мира,  выдавая людям лекарства, уничтожающие этих микробов и снижающие шансы заразиться.

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