Ученые МГУ сделали прогноз развития альтернативной энергетики

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники химического факультета и факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова заключили, что до конца ХХI века основным энергоносителем останется ископаемое топливо, а альтернативные источники не способны удовлетворить растущие потребности человечества в энергии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Uspekhi himii. © AP Photo / Hasan Jamali Дедлайн для России: конец нефтяной эры назначен на 2040 год В обзорной статье ученые проанализировали литературные данные, чтобы понять, как в ближайшие годы будут меняться источники энергии и в какой степени альтернативные источники способны удовлетворить энергетическую потребность людей. Альтернативные источники энергии отличает их возобновляемый характер и минимальные экологические риски. К видам альтернативной энергетики относятся солнечная энергетика, ветроэнергетика, волновая энергетика, приливная энергетика, геотермальная энергия и другие.

"На протяжении всего ХХI столетия роль альтернативных источников будет оставаться достаточно скромной: они не способны удовлетворить растущие потребности человечества в энергии. До конца века основным энергоносителем останется ископаемое топливо. Из-за сокращения доступных ресурсов нефти ее доля в мировом энергобалансе будет постоянно снижаться, а доля природного газа — расти. Показано, что энергетика, основанная на любых источниках, включая альтернативные, в том числе водород, не может быть экологически чистой, если масштаб производства энергии велик", — рассказал Георгий Лисичкин, доктор химических наук, главный научный сотрудник кафедры химии нефти и органического катализа химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ученый констатирует, что в долгосрочной перспективе у человечества пока нет других достаточно масштабных источников, кроме термоядерной энергетики. Однако переход на этот источник не решит проблему теплового баланса планеты. По его словам, представления о том, что за счет возобновляемых источников энергии возможно решение глобальных проблем человечества в долговременной перспективе и обеспечение его стабильного развития, вредны, так как они отвлекают значительные ресурсы и силы на нереальные цели.

"Масштабы глобальных энергетических проблем несопоставимы с предлагаемыми решениями на основе альтернативных источников. При этом мы не отрицаем важность и необходимость развития всех доступных источников энергии", — заключил Георгий Лисичкин.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Института химической физики имени Н.Н. Семенова РАН.