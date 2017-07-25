США
25.0725 июля14:00МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы провели первую перепись "планет-изгоев" Галактики

13:0525.07.2017
02860
© John PinfieldКоричневый карлик с окраины Млечного ПутиКоричневый карлик с окраины Млечного Пути
© John Pinfield

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Ученые впервые подсчитали примерное число крупных "планет-изгоев" в Галактике, не имеющих своей собственной звезды, и обнаружили, что их примерно в десять раз меньше, чем считалось ранее, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Мы обнаружили, что "планеты-изгои" массой с Юпитер встречаются как минимум в 10 раз чаще, чем мы считали раньше. С другой стороны, это открытие не было неожиданностью – оно хорошо согласуется с данными наблюдений за потенциальными планетами в "звездных яслях" и соответствует теоретическим предсказаниям о частоте появления "изгоев" крупных размеров", — рассказывает Пшемислав Мроз (Przemyslaw Mroz) из университета Варшавы (Польша), чьи слвоа приводит издание Space.com.

Так художник представил себе планету 2MASS J2126
© Фото : University of Hertfordshire / Neil Cook
Ученые нашли планету, удаленную от звезды на триллион километров

За последние десять лет астрономы открыли в близлежащих регионах Галактики сразу несколько крайне тусклых и холодных небесных тел, которые сегодня ученые называют "планетами-изгоями". Их природа остается предметом споров среди планетологов.

В частности, часть исследователей считает их необычно крупными двойниками Юпитера, выброшенными за пределы родивших их систем в результате гравитационных взаимодействий между рождающимися небесными телами. Другие астрономы полагают, ссылаясь на их размеры и температуру, что данные планеты на самом деле являются неродившимися звездами, так называемыми коричневыми карликами, чья масса слишком мала для начала термоядерных реакций в их недрах.

Мроз и его коллеги провели первую в истории науки "перепись" подобных объектов, используя данные, которые польские астрономы собирали в рамках проекта OGLE при наблюдениях за тем, как гравитация различных обитателей Солнечной системы, в том числе и "планет-изгоев", искривляет свет далеких звезд на пути к Земле.

Астрономы впервые измерили параметры атмосферы экзопланеты, похожей на Землю
© Фото : Paul A. Kempton
Планеты-"изгои" могут быть обитаемы, считают ученые

То, как долго и сильно объект искажает свет, напрямую зависит от его массы и размеров, что позволяет ученым достаточно точно вычислять значения и того, и другого параметра, наблюдая за формированием так называемой "линзы Эйнштейна"  — кольца из света, возникающего в результате гравитационного искривления лучей звезд.

В общей сложности польские ученые и их коллеги проследили за примерно 2600 искривлениями света звезд, порожденными другими светилами, коричневыми карликами и планетами. Этого числа событий было достаточно для того, чтобы понять, как часто встречаются "планеты-изгои" и какими типичными размерами они обладают.

В общей сложности астрономам удалось найти шесть событий, предположительно порожденных "планетами-изгоями". Ни одна из них не обладала большими размерами – все они были похожи на Землю по своим размерам, или ее крупные каменистые аналоги у других звезд. Все это указывает на то, что в Галактике встречаются не сотни миллиардов "планет-изгоев" крупных размеров, а гораздо меньшее их число – на каждые четыре звезды Млечного Пути, по расчетам  Мроза и его коллег, приходится всего одна, а не 10 подобных планет.

Рисунок атмосферных слоев на коричневом карлике 2MASSJ22282889-431026
© Копирайт - NASA/JPL-Caltech
Ученые, возможно, раскрыли тайну рождения планет-изгоев

Подобные результаты "переписи", как считают ученые, говорят о том, что крупные планеты "катапультируются" из новорожденных звездных систем гораздо реже, чем относительно небольшие небесные тела. Так ли это или нет, пока достаточно сложно проверить, так как для наблюдений за "изгоями" нужны мощные космические инфракрасные телескопы, такие как американская орбитальная обсерватория WFIRST и ее европейский "собрат" Euclid, вывод которых на орбиту произойдет не раньше начала и середины 2020 годов.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена