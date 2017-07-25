Астрономы провели первую перепись "планет-изгоев" Галактики

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Ученые впервые подсчитали примерное число крупных "планет-изгоев" в Галактике, не имеющих своей собственной звезды, и обнаружили, что их примерно в десять раз меньше, чем считалось ранее, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Мы обнаружили, что "планеты-изгои" массой с Юпитер встречаются как минимум в 10 раз чаще, чем мы считали раньше. С другой стороны, это открытие не было неожиданностью – оно хорошо согласуется с данными наблюдений за потенциальными планетами в "звездных яслях" и соответствует теоретическим предсказаниям о частоте появления "изгоев" крупных размеров", — рассказывает Пшемислав Мроз (Przemyslaw Mroz) из университета Варшавы (Польша), чьи слвоа приводит издание Space.com.

За последние десять лет астрономы открыли в близлежащих регионах Галактики сразу несколько крайне тусклых и холодных небесных тел, которые сегодня ученые называют "планетами-изгоями". Их природа остается предметом споров среди планетологов.

В частности, часть исследователей считает их необычно крупными двойниками Юпитера, выброшенными за пределы родивших их систем в результате гравитационных взаимодействий между рождающимися небесными телами. Другие астрономы полагают, ссылаясь на их размеры и температуру, что данные планеты на самом деле являются неродившимися звездами, так называемыми коричневыми карликами, чья масса слишком мала для начала термоядерных реакций в их недрах.

Мроз и его коллеги провели первую в истории науки "перепись" подобных объектов, используя данные, которые польские астрономы собирали в рамках проекта OGLE при наблюдениях за тем, как гравитация различных обитателей Солнечной системы, в том числе и "планет-изгоев", искривляет свет далеких звезд на пути к Земле.

То, как долго и сильно объект искажает свет, напрямую зависит от его массы и размеров, что позволяет ученым достаточно точно вычислять значения и того, и другого параметра, наблюдая за формированием так называемой "линзы Эйнштейна" — кольца из света, возникающего в результате гравитационного искривления лучей звезд.

В общей сложности польские ученые и их коллеги проследили за примерно 2600 искривлениями света звезд, порожденными другими светилами, коричневыми карликами и планетами. Этого числа событий было достаточно для того, чтобы понять, как часто встречаются "планеты-изгои" и какими типичными размерами они обладают.

В общей сложности астрономам удалось найти шесть событий, предположительно порожденных "планетами-изгоями". Ни одна из них не обладала большими размерами – все они были похожи на Землю по своим размерам, или ее крупные каменистые аналоги у других звезд. Все это указывает на то, что в Галактике встречаются не сотни миллиардов "планет-изгоев" крупных размеров, а гораздо меньшее их число – на каждые четыре звезды Млечного Пути, по расчетам Мроза и его коллег, приходится всего одна, а не 10 подобных планет.

Подобные результаты "переписи", как считают ученые, говорят о том, что крупные планеты "катапультируются" из новорожденных звездных систем гораздо реже, чем относительно небольшие небесные тела. Так ли это или нет, пока достаточно сложно проверить, так как для наблюдений за "изгоями" нужны мощные космические инфракрасные телескопы, такие как американская орбитальная обсерватория WFIRST и ее европейский "собрат" Euclid, вывод которых на орбиту произойдет не раньше начала и середины 2020 годов.