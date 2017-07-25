"Кассини" натолкнулся на необъяснимую аномалию магнитного поля Сатурна

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Магнитная ось Сатурна необъяснимым образом оказалась идеально синхронизированной с осью вращения планеты-гиганта, что не позволило зонду "Кассини" точно измерить продолжительность дня на "властелине колец", сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Наклон магнитного поля Сатурна оказался неожиданно малым, не соответствующим нашим старым предсказаниям, и этот факт крайне тяжело объяснить. По этой причине нам не удалось измерить продолжительность дня на планете, но мы продолжаем работать над этим и ищем иные способы проведения подобных замеров", — рассказывает Мишель Дауэрти (Michele Dougherty) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Как рассказывает Дауэрти, ученые до сих пор не знают, какое время уходит у Сатурна на совершение одного оборота вокруг своей оси. Благодаря отсутствию больших пятен, как на Юпитере, или заметных черт рельефа и поверхности, планетологам приходится вычислять скорость вращения по различным косвенным признакам.

Первая такая оценка была получена еще в далеких 80 годах, когда Сатурн посетил зонд "Вояджер-2". По его замерам, сатурнианские сутки равнялись 10 часам, 39 минутам и 22 секундам. Эта цифра считалась правильной и не подвергалась сомнениям до прибытия к "окольцованной" планете зонда "Кассини", который измерил флуктуации магнитного поля Сатурна и пришел к выводу, что на самом деле Сатурн тратит на один оборот вокруг оси на 8 минут больше.

Начиная с конца апреля этого года, "Кассини" периодически сближается с Сатурном, подлетая к нему на минимальное расстояние в рамках последней фазы миссии, получившей имя "Финал Оперы". Эти сближения, как считали тогда ученые, должны были помочь им получить более точные данные по флуктуациям магнитного поля Сатурна и точнее измерить продолжительность суток.

Эти ожидания не оправдались. Как показали новые замеры, магнитная ось Сатурна или полностью совпадает с его осью вращения, или же отклонена от нее меньше, чем на 0,06 градуса – значение, полученное "Кассини" в ходе предыдущих фаз его работы на орбите "властелина колец". Соответственно, теперь ученые не только не могут точно измерить длину суток на Сатурне, но и не могут объяснить то, откуда взялось у него магнитное поле.

Дело в том, что современные теории формирования магнитных полей у планет и некоторых типов звезд подразумевают, что магнитная ось Сатурна, Земли, Юпитера и других планет и светил должна быть несколько наклонена по отношению к общей оси вращения небесного тела для того, чтобы в ее ядре могли возникать потоки плазмы, расплавленного металла или металлического водорода, вырабатывающие эти поля.

Этот наклон, в свою очередь, будет отражаться в флуктуациях магнитного поля на протяжении суток, что позволяет достаточно точно вычислить их продолжительность, наблюдая несколько дней за изменениями в силе поля. Текущие замеры "Кассини" показывают, что на Сатурне этих колебаний нет, что поставило ученых в тупик.

Сейчас научная команда "Кассини" наблюдает за флуктуациями гравитационного поля планеты-гиганта в надежде найти следы того, что какие-то внутренние процессы в атмосфере Сатурна скрывают колебания его магнитного поля от нас.

Первые данные, как отмечают Дауэрти и ее коллеги, указывают на наличие пока неизученных аномалий и в гравитационном поле, что говорит о том, что у Сатурна есть множество тайн, которые придется изучать уже при помощи других зондов, так как "Кассини" погибнет в атмосфере планеты всего через 1,5 месяца, в середине сентября этого года.