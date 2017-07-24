Ученые: свыше 90% мужчин-американцев страдают от лишнего веса

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Примерно 90% взрослых мужчин и 50% детей в Соединенных Штатах и других развитых государствах мира страдают от лишнего веса, легких или тяжелых форм ожирения и сопутствующих им проблем, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health.

"Глобальная эпидемия ожирения стала серьезнейшим вызовом для системы здравоохранения, который накладывает дополнительное бремя на экономику развитых стран мира. Мы обнаружили, что число людей с лишним весом в 30 самых развитых странах мира заметно выше недавно опубликованных глобальных оценок, что особенно касается людей с лишним жиром на животе", — пишут Пол Лаурсен (Paul Laursen) из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия) и его коллеги.

В соответствии с данными ВОЗ, примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения в то время достигнет 17%, а число людей с лишним весом – около 46%.

Быстрее всего число людей с лишним весом растет в развивающихся странах, недавно получивших доступ к дешевой и калорийной пище и пока не имеющих законов, ограничивающих ее оборот. По оценкам Минздрава КНР, примерно 10% мужчин и 14% женщин, проживающих в Китае, сегодня страдает от ожирения, а среди детей этот показатель приближается к 15%. Особенно сильно этот тренд проявляется в крупных мегаполисах на востоке КНР.

По недавним подсчетам ученых, примерно 40-70% населения Земли сегодня страдает от лишнего веса во всех его проявлениях – начиная с нескольких сотен лишних граммов и заканчивая тяжелыми формами ожирения, при развитии которых человек не может двигаться. Лаурсен и его коллеги решили проверить, насколько эти тренды характерны для США и 35 самых экономически развитых государств мира.

Как показали эти замеры, число людей, страдающих от лишнего веса, оказалось заметно выше среднемировых норм и ожиданий самих ученых. В США, Исландии, Новой Зеландии и Греции ситуация была самой серьезной – здесь от легких форм ожирения страдает свыше 90% мужчин, 71-81% женщин, а также свыше 50% мальчиков и девочек школьного и дошкольного возраста.

Во всех других странах наблюдалась похожая, хотя и менее серьезная ситуация – в большинстве других государств доля взрослых мужчин и женщин с лишним весом составляла от 78% до 88% и от 52% до 72%, а доля детей с лишним весом незначительно отличалась от показателей "первой четверки".

Единственными двумя исключениями в этом отношении являются две азиатских страны – Япония и Бруней, где доля и мужчин, и женщин с лишней массой не превышает 50%. В этих же странах наблюдается рекордно низкое распространение ожирения среди детей, что говорит о том, что их национальные диетические традиции и политика правительств помогает им избежать развития эпидемии ожирения, захлестнувшей весь остальной мир.

Почему даже легкие формы ожирения беспокоят ученых? Как объясняет Лаурсен, появление даже незначительных количеств жира повышает вероятность развития диабета, нарушений метаболизма и прочих проблем со здоровьем, борьба с которыми требует большого количества ресурсов, и наличие которых ведет к сокращению продолжительности жизни человека.