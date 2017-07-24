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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: свыше 90% мужчин-американцев страдают от лишнего веса

16:0824.07.2017
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© AP Photo / Mark LennihanМужчина с избыточным весом в Центре международной торговли Нью-ЙоркеМужчина с избыточным весом в Центре международной торговли Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Примерно 90% взрослых мужчин и 50% детей в Соединенных Штатах и других развитых государствах мира страдают от лишнего веса, легких или тяжелых форм ожирения и сопутствующих им проблем, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health.

"Глобальная эпидемия ожирения стала серьезнейшим вызовом для системы здравоохранения, который накладывает дополнительное бремя на экономику развитых стран мира. Мы обнаружили, что число людей с лишним весом в 30 самых развитых странах мира заметно выше недавно опубликованных глобальных оценок, что особенно касается людей с лишним жиром на животе", — пишут Пол Лаурсен (Paul Laursen) из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия) и его коллеги.

Девушки покупают продукты в супермаркете
© Fotolia / nd3000
Ученые доказали, что диетические продукты вызывают ожирение

В соответствии с данными ВОЗ, примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения в то время достигнет 17%, а число людей с лишним весом – около 46%.

Быстрее всего число людей с лишним весом растет в развивающихся странах, недавно получивших доступ к дешевой и калорийной пище и пока не имеющих законов, ограничивающих ее оборот. По оценкам Минздрава КНР,  примерно 10% мужчин и 14% женщин, проживающих в Китае, сегодня страдает от ожирения, а среди детей этот показатель приближается к 15%. Особенно сильно этот тренд проявляется в крупных мегаполисах на востоке КНР.

По недавним подсчетам ученых,  примерно 40-70% населения Земли сегодня страдает от лишнего веса во всех его проявлениях – начиная с нескольких сотен лишних граммов и заканчивая тяжелыми формами ожирения, при развитии которых человек не может двигаться. Лаурсен и его коллеги решили проверить, насколько эти тренды характерны для США и 35 самых экономически развитых государств мира.

Домашняя пыль. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu
Домашняя пыль может вызывать ожирение, заявляют ученые

Как показали эти замеры, число людей, страдающих от лишнего веса, оказалось заметно выше среднемировых норм и ожиданий самих ученых. В США, Исландии, Новой Зеландии и Греции ситуация была самой серьезной – здесь от легких форм ожирения страдает свыше 90% мужчин, 71-81% женщин, а также свыше 50% мальчиков и девочек школьного и дошкольного возраста.

Во всех других странах наблюдалась похожая, хотя и менее серьезная ситуация – в большинстве других государств доля взрослых мужчин и женщин с лишним весом составляла от 78% до 88% и от 52% до 72%, а доля детей с лишним весом незначительно отличалась от показателей "первой четверки".

Единственными двумя исключениями в этом отношении являются две азиатских страны – Япония и Бруней, где доля и мужчин, и женщин с лишней массой не превышает 50%. В этих же странах наблюдается рекордно низкое распространение ожирения среди детей, что говорит о том, что их национальные диетические традиции и политика правительств помогает им избежать развития эпидемии ожирения, захлестнувшей весь остальной мир.

Поедание острого перца в Лицзяне, Китай
© REUTERS / Stringer
Ученые выяснили, почему чили-перец заставляет людей худеть

Почему даже легкие формы ожирения беспокоят ученых? Как объясняет Лаурсен, появление даже незначительных количеств жира повышает вероятность развития диабета, нарушений метаболизма и прочих проблем со здоровьем, борьба с которыми требует большого количества ресурсов, и наличие которых ведет к сокращению продолжительности жизни человека.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виталий Куликов
Что-то я в статье не увидел параллели между ожирением и сидением в интернете. Кому-то это еще не очевидно?
16:28
24.07.2017
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