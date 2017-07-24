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РИА Наука

Перевод с китайского: как европейцы ищут несуществующие точки и меридианы

15:1424.07.2017
0820
© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак древние китайцы представляли себе расположение точек и меридиановТак древние китайцы представляли себе расположение точек и меридианов
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Точки, меридианы, акупунктура, жизненная энергия ци… Все эти термины отнесены европейской медициной к донаучным представлениям об устройстве тела, носящим метафизический характер. Современная наука отрицает существование такого типа энергии, а также не может найти в местах обозначения точек никаких существенных отличий от других тканей. С другой стороны, довольно большая часть населения продолжает избавляться от отеков с помощью иглоукалывания, снимать мышечные тонусы при ДЦП, купировать боль при "синдроме пианиста" (постоянная боль в пальцах и кисти, которая зачастую сопровождается частичным онемением пальцев).

Обезболивание с помощью иглотерапии
© РИА Новости / Владимир Богатырев
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Ученые доказали, что иглоукалывание подавляет хроническую боль
Недавно в журнале Brain появилась статья ученых из Гарварда, которые доказали, что древнее китайское искусство иглоукалывания действительно помогает людям избавиться от "болезни пианиста", так как эта процедура заставляет мозг "переключиться" на другие нервы при движениях рук и пальцев. Как считают исследователи, иглы действуют на нервную систему практически так же, как современная кожная электростимуляция нервов. "Последние эксперименты показывают, что она работает, притупляя хроническую боль, осталось понять: как она это делает?" — восклицает Виталий Нападов из Гарвардского университета (США).
Ученые сделали МРТ-снимки соматосенсорной коры, отвечающей за движения рук и обработку ощущений в них, которые подтвердили, что ее структура заметно поменялась за шесть месяцев лечения. Получается, иглоукалывание заставило эту часть коры "переключить" нервы, которые контролируют передачу сигналов через запястье.

Врач-невролог Егор Лобусов, окончивший сначала факультет фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, а позже получивший полноценное четырехлетнее образование в аспирантуре Нанкинского университета традиционной китайской медицины, считает, что недопонимание принципов традиционной китайской медицины идет от неправильного перевода основополагающих терминов.

"Если бы китайцы узнали, как переводят на русский язык их иероглифы, они бы очень сильно удивились, — говорит Егор Лобусов. — У нас везде в литературе меридианы считают каналами, по которым циркулирует энергия. Китайцы пришли бы в замешательство и от слова "канал", и от слова "энергия". Иероглиф, обозначающий меридиан, говорит о "хорошо структурированной ткани" или, если говорить современным научным языком, соединительной ткани".

Ошибка уходит корнями в те далекие времена, когда переводились в основном астрологические и навигационные трактаты. В них был иероглиф 經, обозначающий условные линии на Земле, которые проходят с севера на юг. Потом этот иероглиф стали использовать для обозначения нитей. Причем этот знак обозначал не всю ткань, а только основные ее волокна (основу), уток же (нить, идущая перпендикулярно основе) обозначался близким иероглифом 絡.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаКитайский иероглиф, обозначающий слово "ткань"
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Китайский иероглиф, обозначающий слово "ткань"

Еще позже этим иероглифом стали обозначать нити, проходящие вдоль тела.

Что же это за нити? Тот, кто хоть однажды видел разделанное мясо, замечал, что части мяса покрыты тончайшей радужной пленкой. А если ее аккуратно отделить и посмотреть на просвет, то станет видна ее структура в виде идущих в разные стороны нитей. Пленка эта на научном западном языке называется "фасция" (от лат. "повязка", "бинт").

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаФасции шеи (по Международной анатомической терминологии), вид справа: 1 — жевательная фасция; 2,7 — подкожная мышца шеи (перерезана и отвернута); 3 - поднижнечелюстная слюнная железа; 4 — поверхностная пластинка фасции шеи; 5— надгрудинное межапоневротическое пространство; 6— ключично-грудная фасция; 8,12 — фасция шеи; 9 — претрахеальная пластинка фасции шеи; 10 — трапециевидная мышца; 11 — грудино-ключично-сосцевидиая мышца
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Фасции шеи (по Международной анатомической терминологии), вид справа: 1 — жевательная фасция; 2,7 — подкожная мышца шеи (перерезана и отвернута); 3 - поднижнечелюстная слюнная железа; 4 — поверхностная пластинка фасции шеи; 5— надгрудинное межапоневротическое пространство; 6— ключично-грудная фасция; 8,12 — фасция шеи; 9 — претрахеальная пластинка фасции шеи; 10 — трапециевидная мышца; 11 — грудино-ключично-сосцевидиая мышца

 
Если мы попытаемся разобраться в подробной анатомии фасций, то окажется, что они не только покрывают каждую мышцу, но и разделяют части мышц, поддерживая их структуру и обеспечивая возможность свободного трения. Кроме того, они связаны друг с другом в цепочки, поэтому практически невозможно воспользоваться в организме только одной мышцей, исключая другие (профессиональные стрелки из пистолета специально учатся, чтобы задействовать только одну мышцу пальца, снизив таким образом вероятность ненужной вибрации).

Как известно, фасции перекидываются и на кости, покрывая их чехлом и даже пуская отростки внутрь костей ("волокна Шарпея"). Правда, в данном случае они называются уже не фасции, а надкостница, но структура остается той же. Эта самая ткань покрывает и все внутренние органы, в том числе мозг, также разделяя их на сегменты и обеспечивая им структуру ("висцеральная плевра"). Все внутренние полости нашего тела ("париетальная плевра") также выстилает эта самая ткань.
В своей книге "Анатомические поезда" исследователь Томас Майерс наглядно демонстрирует цепочки фасций, которые и назывались древними китайцами "меридианами".

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПример расположения цепи фасций
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Пример расположения цепи фасций

К сожалению, из-за ошибок переводчиков и интерпретаторов данный иероглиф в текстах о человеке многими привычно переводится как "канал" — и на этом уже построены теории.

Если же возвратиться к идее древних китайцев, то они справедливо полагали, что если все связано, то потянув (надавив, уколов) ниточку, можно будет сместить целые линии органов. Они обозначили 14 таких линий (меридианов).

Поясняет врач-невролог Егор Лобусов: "В китайской медицине одно число меридианов, в тибетской — другое, в индийской — третье. Так получилось потому, что на тело можно посмотреть по-разному: фасции переплетены, это не такая структура, как, например, кость. То же и с точками. Их везде разное количество. И термин также неправильно переведен: это скорее не точки, а ямки".

Точек на теле совсем много — их число, как говорит Егор Лобусов, было подогнано под количество дней в году. Что же такое точка? Эти места (ямки) стали известны благодаря долгому опыту существования китайской медицины. Так обозначались места, в которых легче было намотать фасцию на иголку.

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