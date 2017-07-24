Ученые из России раскрыли "железный" секрет рождения алмазов в недрах Земли

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские и зарубежные геологи выяснили, что соединения железа и углекислоты играют определяющую роль в формировании алмазов в глубинных слоях недр Земли, помогая их "зародышам" выживать при сверхвысоких давлениях и температурах, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Фактически все природные алмазы находят внутри так называемых кимберлитовых трубок – в вертикальных каналах в толще земной коры, возникших в результате подъема магмы к поверхности планеты. Сами алмазы, в свою очередь, возникают не внутри этих трубок, а в мантии Земли, на глубине в несколько сотен километров.

Происхождение кимберлитов вызывает дискуссии среди ученых, так как высокая вязкость "прародителя" алмазов не должна была позволить ему подняться из глубинных слоев мантии. Вдобавок, многие алмазы, найденные в Бразилии и в других регионах залегания подобных трубок, сформировались на глубине как минимум в 600 километров, что заставляет ученых гадать, как их "заготовкам" удалось выжить при путешествии в сторону ядра Земли.

Леонид Дубровинский из университета Байерта (Германия), а также ряд ученых из "Сколтеха", НИТУ "МИСиС" и зарубежных вузов нашли потенциальное объяснение этой геологической загадке, наблюдая за тем, что происходит с различными потенциальными "зародышами" алмазов при температуре в 2200 градусов Цельсия и давлениях, превышающих атмосферное почти в миллион раз.

Как объясняют ученые, главным кандидатом на роль прародителя алмазов сегодня считаются различные осадочные породы, содержащие в себе карбонаты – соединения угольной кислоты и ионов различных металлов. Ученые уже достаточно давно проводят опыты с карбонатами, сжимая обычный мел, карбонат магния и другие версии этих солей, и постоянно приходят к выводу, что все эти вещества не "доживут" до конца путешествия к ядру Земли и распадутся раньше, чем они смогут превратиться в алмазы.

Дубровинский и его коллеги проверили, что произойдет с еще одной формой карбонатов, которая раньше не принимала участия в подобных опытах – с кристаллами сидерита, карбоната железа, возникающими в большом количестве у гидротермальных источников и в отложениях осадочных пород.

Сжав эти кристаллы при помощи алмазной наковальни, ученые просветили их при помощи ускорителя частиц и изучили то, как менялась их структура при повышении давлении и температур.

Эти опыты показали, что карбонат железа не распался при достижении сверхвысоких давлений и температур, а поменял структуру. Атомы железа в нем окислились и потеряли еще один электрон, а молекулы угольной кислоты присоединили еще один атом кислорода и превратились в так называемую "кислоту Гитлера", или ортоугольную кислоту.

В результате этого возникла структура, крайне устойчивая при сверхвысоких давлениях и обладающая формой, похожей на то, как устроены алмазы на атомном уровне. Она, как показывают расчеты ученых, позволяет карбонатам достичь глубины примерно в 2,5 тысячи километров и не распасться. Это объясняет, как "зародышам" алмазов удается выжить при путешествии к центру планеты и показывает, что экзотическая ортоугольная кислота существует не только в ядрах планет-гигантов, но и в мантии Земли, заключают ученые.