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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы открыли сверхновую яркостью в три Галактики

11:5424.07.2017
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© Фото : Nicolle Rager Fuller/NSFСхема рождения гамма-вспышкиСхема рождения гамма-вспышки
© Фото : Nicolle Rager Fuller/NSF

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ученые из проекта по поиску следов темной энергии нашли необычно яркую древнюю сверхновую в созвездии Феникса, чья вспышка затмила бы три галактики размером с Млечный Путь, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Открытие подобной сверхяркой сверхновой в столь крупной галактике, противоречит нашим представлениям о том, как эволюционировали галактики и Вселенная.  С другой стороны, учитывая небольшой возраст галактики, ее звезды вряд ли успели породить большое количество тяжелых элементов за короткое время ее существования. Вполне возможно, что в ту эпоху такие мощные взрывы могли происходить даже и в крупных галактиках, в том числе и в нашей", — рассказывает Райан Фоли (Ryan Foley) из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).

Сверхновые звезды вспыхивают в результате гравитационного коллапса массивных звезд, когда тяжелое ядро звезды сжимается и создает волну разряжения, выбрасывающую легкое вещество внешних слоев светила в открытый космос. В результате этого образуется светящаяся газовая туманность, которая продолжает расширяться некоторое время после взрыва. Сверхновые первого типа образуются в результате взрыва двойной системы из белого карлика и более массивной звезды, а более распространенные вспышки второго типа — в результате взрыва звезд-гигантов.

Несмотря на то, что ученые постоянно находят все более яркие и мощные сверхновые, астрономы достаточно давно считали, что существует некий предел их яркости, который подобные вспышки не могут превысить в силу того, что для их образования понадобится невозможно крупная звезда, не существующая в реальности.

Самая далекая сверхновая, обнаруженная космическим телескопом Хаббл
© ESA, A. Riess (STScI and JHU), and D. Jones and S. Rodney (JHU)
Телескоп "Хаббл" увидел самую далекую сверхновую

Тем не менее, как отмечает Фоли, за последние годы астрономы открыли десятки сверхярких сверхновых, так называемых гиперновых, которые "нарушают" этот предел с большим запасом по яркости и мощности.

Фоли и его коллегам удалось найти один из самых древних, ярких и далеких от нас примеров подобных "нарушителей", сверхновую DES15E2mlf в созвездии Феникса, вспыхнувшую примерно 10 миллиардов лет назад, в ту эпоху, когда Вселенная производила максимально большое число ярких и крупных светил.

Изначально, как рассказывает Фоли, ученые считали ее не суперяркой сверхновой, а обычной сверхновой первого типа, вспыхнувшей на относительно небольшом расстоянии от Земли, однако дальнейший анализ показал, что находилась почти в 10 раз дольше, чем изначально предполагали астрономы.

Так художник представил себе первую звезду Вселенной, погибающую в результате взрыва гиперновой
© Фото : ESO
Ученые нашли древнейшие звезды Вселенной в центре Млечного Пути

По этой причине яркость этой вспышки была действительно рекордной – по оценкам ученых, умирающая звезда выделила примерно столько же света, тепла и других форм излучения, как три аналога нашей Галактики.

Как и в случае с другими сверхновыми этого типа, природа этой вспышка пока не ясна. Ученые предполагают, что такие сверхновые могут возникать в результате взрыва звезд всего в несколько раз больше Солнца, богатых углеродом и кислородом, формирующих экзотический тип нейтронных звезд – магнетары – после своей смерти.

Открытие DES15E2mlf не только не приблизило астрономов к пониманию сути подобных вспышек, но и сделало их более загадочными. Раньше, как рассказывает Фоли, ученые считали, что такие сверховые могут возникать только в относительно "чистых" и небольших галактиках, где почти не содержится элементов тяжелее водорода и гелия.

Художественное изображение черной дыры опубликовало НАСА
© NASA, and M. Weiss (Chandra X -ray Center)
Астрономы нашли черную дыру, "подавившуюся" поедаемой звездой

Новая сверхновая ставит это утверждение под сомнение, так как галактика, где она была открыта, обладает массой, примерно в миллиард раз большей, чем у Солнца, что делает ее аналогом средних по размерам спиральных галактик. Дальнейшее изучение этой сверхновой и поиск других подобных объектов, как надеются ученые, поможет понять, является ли DES15E2mlf исключением из правил или указанием на то, что наши представления о рождении самых ярких сверхновых Вселенной являются ошибочными.

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