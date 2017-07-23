Ранние занятия спортом не помогают атлетам стать элитой, заявляют ученые

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Медики опровергли то, что ранняя специализация на одной спортивной дисциплине в детстве помогает спортсменам чаще выходить на элитный уровень и добиваться успехов на высшем уровне, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Sports Medicine.

"Мы провели самое большое исследование в мире спорта, и выяснили, куда ведут современные тенденции в сторону специализации на конкретных видах спорта. Сегодняшние школьники, как правило, начали фокусироваться на одной дисциплине на 2-3 года раньше студентов и профессиональных атлетов, однако это никак не повысило их шансы стать элитными спортсменами", — заявил Патрик Бакли (Patrick Buckley) из университета Томаса Джефферсона в Филадельфии (США).

Как рассказывают ученые, до начала текущего столетия большинство спортсменов в игровых или индивидуальных видах спорта занимались сразу несколькими видами спорта в детстве и юности, выбирая свою специализацию фактически в студенческом возрасте или уже во взрослой жизни. Многие известные хоккеисты и футболисты 1960-1980 годов одновременно играли и в футбол, и в хоккей во времена пика своей карьеры, а легкоатлеты могли участвовать в самых разных соревнованиях.

Ситуация резко изменилась в конце 1990 годов и в начале 2000 годов, когда на мировую арену вышло несколько уникальных спортсменов, таких как Тайгер Вудс, Андре Агасси и целая плеяда китайских атлетов, которые занимались "своим" видом спорта с раннего детства и достигли в нем впечатляющих успехов. Их победы заставили тренеров и многие спортивные федерации мира, кардинально поменять программы подготовки спортсменов и создать специализированные школы, в которых дети проводят почти всю свою жизнь с детсадовского возраста.

Бакли и его коллеги проверили, помогает ли спортсменам подобная ранняя специализация выйти на более высокий уровень, проследив за жизнью примерно трех тысяч школьников, студентов и профессиональных атлетов, согласившихся участвовать в их экспериментах.

Эти наблюдения подтвердили, что тренд на раннюю специализацию в современном спорте действительно существует, и одновременно показали, что подобная тенденция не привела к улучшению результатов выступлений и не сделала школьников более успешными, быстрыми или ловкими, чем старшее поколение атлетов в том же возрасте.

С другой стороны, отрицательные стороны подобного подхода были более очевидными – школьники и студенты чаще страдали от травм, чем старшее поколение атлетов-профессионалов, что ученые связывают с повышением и однообразностью нагрузок при специализации на одном виде спорта. С этим утверждением согласны и сами спортсмены, лишь 20% которых считает, что они хотели бы отдать своих детей в "раннюю" спортивную школу.

Все это, как считает Бакли, говорит о том, что современные тенденции в мире спорта высоких достижений не являются столь позитивной вещью, как считают сами тренеры и спортивные функционеры. Сейчас ученые готовятся провести дополнительные наблюдения за здоровьем спортсменов, которые помогут им сформулировать рекомендации для родителей и тренеров по тому, следует ли вообще заставлять детей заниматься только одним видом спорта с самого раннего детства.