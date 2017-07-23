США
23.0723 июля12:03МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ранние занятия спортом не помогают атлетам стать элитой, заявляют ученые

12:0023.07.2017
0170
© AFP PHOTO/Timothy A. CLARYТеннисист Андре АгассиТеннисист Андре Агасси
© AFP PHOTO/Timothy A. CLARY

МОСКВА,  23 июл – РИА Новости. Медики опровергли то, что ранняя специализация на одной спортивной дисциплине в детстве помогает спортсменам чаще выходить на элитный уровень и добиваться успехов на высшем уровне, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Sports Medicine.

"Мы провели самое большое исследование в мире спорта, и выяснили, куда ведут современные тенденции в сторону специализации на конкретных видах спорта. Сегодняшние школьники, как правило, начали фокусироваться на одной дисциплине на 2-3 года раньше студентов и профессиональных атлетов, однако это никак не повысило их шансы стать элитными спортсменами", — заявил Патрик Бакли (Patrick Buckley) из университета Томаса Джефферсона в Филадельфии (США).

Участница во время проведения фестиваля фитнеса. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ученые назвали самые полезные виды спорта

Как рассказывают ученые, до начала текущего столетия большинство спортсменов в игровых или индивидуальных видах спорта занимались сразу несколькими видами спорта в детстве и юности, выбирая свою специализацию фактически в студенческом возрасте или уже во взрослой жизни. Многие известные хоккеисты и футболисты 1960-1980 годов одновременно играли и в футбол, и в хоккей во времена пика своей карьеры, а легкоатлеты могли участвовать в самых разных соревнованиях.

Ситуация резко изменилась в конце 1990 годов и в начале 2000 годов, когда на мировую арену вышло несколько уникальных спортсменов, таких как Тайгер Вудс, Андре Агасси и целая плеяда китайских атлетов, которые занимались "своим" видом спорта с раннего детства и достигли в нем впечатляющих успехов. Их победы заставили тренеров и многие спортивные федерации мира, кардинально поменять программы подготовки спортсменов и создать специализированные школы, в которых дети проводят почти всю свою жизнь с детсадовского возраста.

Капитан женской сборной по футболу Канады Кристин Синклер играет головой в матче против команды Нигерии на ЧМ в Германии
© REUTERS / Tobias Schwarz
Ученые: футбол оказался лучшим лекарством для женщин с давлением

Бакли и его коллеги проверили, помогает ли спортсменам подобная ранняя специализация выйти на более высокий уровень, проследив за жизнью примерно трех тысяч школьников, студентов и профессиональных атлетов, согласившихся участвовать в их экспериментах.

Эти наблюдения подтвердили, что тренд на раннюю специализацию в современном спорте действительно существует, и одновременно показали, что подобная тенденция не привела к улучшению результатов выступлений и не сделала школьников более успешными, быстрыми или ловкими, чем старшее поколение атлетов в том же возрасте.

С другой стороны, отрицательные стороны подобного подхода были более очевидными – школьники и студенты чаще страдали от травм, чем старшее поколение атлетов-профессионалов, что ученые связывают с повышением и однообразностью нагрузок при специализации на одном виде спорта. С этим утверждением согласны и сами спортсмены, лишь 20% которых считает, что они хотели бы отдать своих детей в "раннюю" спортивную школу.

Человек на весах
© Fotolia / Jürgen Fälchle
Ученые выяснили, почему занятия спортом не всегда помогают похудеть

Все это, как считает Бакли, говорит о том, что современные тенденции в мире спорта высоких достижений не являются столь позитивной вещью, как считают сами тренеры и спортивные функционеры. Сейчас ученые готовятся провести дополнительные наблюдения за здоровьем спортсменов, которые помогут им сформулировать рекомендации для родителей и тренеров по тому, следует ли вообще заставлять детей заниматься только одним видом спорта с самого раннего детства.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена