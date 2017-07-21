Путин одобрил расширение конкурсов для юных разработчиков научных проектов

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что можно расширить количество конкурсов для юных разработчиков, предоставляющих свои проекты.

Во время общения с воспитанниками центра "Сириус" в Сочи президенту рассказали, что в списке, рекомендованном в том числе министерством образования, мало конкурсов, на которых можно предоставлять свои научные проекты – около 80. При этом льгот создателям проектов не предоставляется, поэтому юные разработчики стремятся выступать на мировом уровне.

"Можно расширить количество этих конкурсов, давайте подумаем. Да, это можно сделать, конечно", — сказал Путин.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.