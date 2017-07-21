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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли источник "сигнала пришельцев" в созвездии Девы

19:1921.07.2017
(обновлено: 19:20 21.07.2017)
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© REUTERS / NASA/JPL-Caltech/HandoutПланета Kepler-186F в системе звезды-красного карлика Kepler-186 глазами художникаПланета Kepler-186F в системе звезды-красного карлика Kepler-186 глазами художника
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech/Handout

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Потенциальный "сигнал инопланетян", зафиксированный в начале этой недели, был порожден одним из спутников на геостационарной орбите, который случайно попал в поле зрения телескопа во время наблюдений за звездой GJ 447, сообщает пресс-служба университета Пуэрто-Рико.

"Наш "странный сигнал" был, скорее всего, порожден одним или несколькими спутниками на геостационарной орбите. Мы пока не исключаем другие варианты и изучаем аномалии в форме сигнала", — заявил профессор Абель Мендес (Abel Mendez) из университета Пуэрто-Рико, первооткрыватель этого сигнала.

Землеподобная планета у красного карлика в представлении художника
© NASA/JPL-Caltech
Астрономы открыли потенциальную "звезду пришельцев"

На протяжении более чем половины столетия астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США и их коллеги по всему миру пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая радиосигналы, поступающие из различных уголков галактики. Пока разумную или неразумную жизнь обнаружить не удалось, но эта задача, по оценкам представителей НАСА и SETI, может быть решена очень скоро – в ближайшие 10-20 лет.

За все 56 лет работы астрономам SETI не удалось найти однозначных следов внеземных цивилизаций за одним небольшим и противоречивым исключением. На эту роль претендует так называемый "сигнал Wow!", пойманный радиотелескопом "Большое ухо" в 1977 году. В последующие годы астрономам не удалось повторно найти источник этого сигнала в созвездии Стрельца, что заставило ученых считать его отражением радиоволн с Земли от кусков космического мусора.

На прошлой неделе Мендес заявил об обнаружении потенциального конкурента для "сигнала Wow!", который он случайно зафиксировал во время наблюдений за небольшой звездой GJ 447 в созвездии Девы.

Внеземная жизнь
© Fotolia / adrenalinapura
Ученый: знаменитый "сигнал инопланетян" 1977 года могла породить комета

Это открытие заставило ученых провести повторные наблюдения за этим красным карликом при помощи 300-метрового радиотелескопа "Аресибо", которые, как сообщал Мендес еще 16 июля, подтвердили, что сигнал действительно существует.

В последующие дни Мендес и его коллеги детально проанализировали сигнал и попытались определить его источник, проследив за тем, как менялась его мощность, спектр и другие параметры, а также определив положение той точки на небосводе, откуда он пришел. Дополнительно ученые проводили аналогичные наблюдения при помощи телескопов GBT и ATA в США, наблюдая за GJ 447 с несколько других углов зрения.

Эти масштабные усилия достаточно быстро привели ученых к достаточно прозаичному ответу на загадку "странного сигнала", как его начали называть астрономы. Оказалось, что звезда GJ 447 находится в той точке неба, через которую проходят орбиты многих геостационарных спутников, излучающих на примерно тех же частотах, на которых был обнаружен сигнал Мендеса.

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
Ученый: астрономы из России "поймали" возможный сигнал инопланетян

Соответственно, можно с достаточно большой долей уверенности говорить, что "странный сигнал" породили не разумные пришельцы или необычные вспышки на поверхности GJ 447, а спутники связи.

С другой стороны, как подчеркивает Мендес, у этого сигнала есть несколько необычных черт, в том числе его большая "размазанность", которые совершенно не характерны для радиоволн, испускаемых геостационарными спутниками. По этой причине его команда продолжает наблюдения за "странным сигналом" в кооперации с участниками проекта Breakthrough Listen, созданного Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом специально для поисков радиосигналов внеземной жизни примерно год назад.

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