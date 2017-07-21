Уральский дачник выкопал в огороде кости мамонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Дачник в Свердловской области, копая овощную яму на своем участке под поселком Коуровка, обнаружил кости мамонта; находкой заинтересовались палеонтологи, сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник одного из уральских музеев Антон Кузьмин.

"Информация поступила утром через знакомых. Работаю в Екатеринбурге и сам съездить не мог. По полученным фото было понятно, что находка не рядовая", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что было решено пока яму под овощи не заливать бетоном, как это планировалось изначально. В воскресенье на место прибудут специалисты, которые проведут раскопки на месте.

По словам Кузьмина, останки мамонтов на Урале в виде фрагментов — явление не редкое, но эта находка уникальна. "Их (мамонтов) ареал распространения на Урале в плейстоцене был достаточно большим. Уникальность данной находки заключается в том, что она обнаружена не в пойме реки, а в грунте, что позволяет предположить, что найден именно скелет, а не разрозненные фрагменты, унесенные течением реки с первоначального места гибели мамонта", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас важно зафиксировать место находки и обеспечить костям должное хранение. "Находка находится на территории частного владения. Какой вердикт вынесут после осмотра специалисты данного профиля — такой и будет", — подчеркнул сотрудник музея.

Мамонты жили в четвертичном периоде и достигали высоты 5,5 метра и массы тела 10-12 тонн. Таким образом, мамонты были в два раза тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих — африканских слонов. Большинство мамонтов вымерло около 10 тысяч лет назад во время последнего Вислинского ледникового периода.