США
21.0721 июля14:24МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики из Стэнфорда создали полноценный аналог "частиц-античастиц"

14:1021.07.2017
0490
© Fotolia / AbstractUniverseТак художник представил себе стокновение сверхмалых частицТак художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
© Fotolia / AbstractUniverse

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Физики из Стэнфорда открыли необычные квазичастицы внутри сверхпроводников, похожие по своим свойствам и поведению на экзотические фермионы Майораны, одновременно являющиеся и частицами, и античастицами, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Те квазичастицы, которые увидели авторы этого открытия, представляют собой особые колебания электронов внутри материала, которые ведут себя как фермионы Майораны. Но, нужно понимать, что они не являются элементарными частицами и являются искусственными конструкциями, не способными возникнуть сами по себе. Поэтому это открытие вряд ли повлияет на поиски настоящего фермиона Майораны", — прокомментировал открытие Джорджо Гратта (Giorgio Gratta) из Стэнфордского университета (США), один из основателей эксперимента EXO-200.

Детектор EXO 200
© Фото : EXO collaboration
Физики обнаружили самый медленный процесс во Вселенной

Призрачные поиски

В 1937 году итальянский физик Этторе Майорана предположил, что существует частица, похожая по своим свойствам на электроны, кварки, протоны и другие типы материи, которая одновременно является "нормальной" частицей и своим же собственным антиподом. Соответственно, фермионы Майорана должны самоуничтожаться при столкновениях друг с другом и иметь ненулевую массу.

Физики пытаются обнаружить подобные частицы уже более 80 лет, однако пока успехов в этом деле минимум. Долгое время ученые считали, что нейтрино являются фермионами Майорана, однако пока не будет определена масса этих неуловимых частиц, нельзя сказать, так ли это на самом деле.

Как рассказывает Кан Ван (Kang Wang) из Стэнфордского университета, физики сегодня ищут следы майорановских фермионов и в других процессах в природе, и пытаются доказать возможность их существования в различных рукотворных системах, повторяющих по своим свойствам отдельные части микромира.

Квантовый процессор
© Fotolia / Tomasz Zajda
Ученые обнаружили новое магнитное состояние вещества

К примеру, в 2006 году российско-американский физик Алексей Китаев предположил, что аналоги фермионов Майорана могут существовать внутри особой формы материи, так называемой квантовой спиновой жидкости. Под этим словом ученые понимают набор атомов или ионов, спины электронов которых ведут себя хаотичным образом даже при очень низких температурах, подобно молекулам воды и другой жидкости.

В прошлом году сразу две группы физиков из США и Китая создали первые экспериментальные аналоги подобных жидкостей, изучая свойства экзотических материалов при сверхнизких температурах. Эти опыты стали первым свидетельством того, что фермионы Майорана действительно могут существовать в реальности.

Рукотворная реальность

Ван и его коллеги нашли еще одно свидетельство существования подобных частиц, создав необычную конструкцию из нескольких кусочков сверхпроводников и экзотических материалов-изоляторов, в которых электроны могут двигаться только в одну сторону при приложении магнитного поля.

Ученый работает с германиевым диодом в детекторе GERDA
© J. Suvorov, GERDA collaboration
Ученые не нашли следов новой физики в "самоуничтожении" нейтрино

Подобное поведение пар электронов, как объясняют ученые, полностью соответствует тому, как движутся частицы, описываемые уравнениями Майораны, в отличие от квазичастиц в предыдущих экспериментах, где их необычное поведение можно было списать на другие квантовые эффекты, не связанные с виртуальными "частицами-античастицами".

В частности, аналоги майорановских фермионов, созданные Ваном и его коллегами, могут свободно двигаться внутри сверхпроводника и взаимодействовать между собой, тогда как все прошлые их версии были жестко "прицеплены" к определенным участкам внутри тех материалов, где их создавали ученые.

Как считает Ван, создание "полноценных" квазичастиц, похожих на фермионы Майораны, будет интересно не только в контексте поисков их реальных аналогов. По словам физика, их можно использовать для создания квантовых компьютеров, абсолютно защищенных от помех, что приблизит нас к созданию универсальной вычислительной машины.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена