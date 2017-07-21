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Валерий Спиридонов — о туризме для инвалидов

15:0621.07.2017
(обновлено: 15:18 21.07.2017)
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© Фото : из личного архива Валерия СпиридоноваВалерий Спиридонов в АмстердамеВалерий Спиридонов в Амстердаме
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, какие проблемы испытывают люди с ограниченными возможностями в туристических поездках и как крупнейшие мегаполисы мира помогают инвалидам-туристам жить и путешествовать без барьеров.

Девушка с ограниченными возможностями готовится к сдаче экзамена по вождению в Париже
© AFP 2017 / Mehdi Fedouach
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Когда человек с ограниченными возможностями остается один на один со своей проблемой, он теряет смысл жизни. В большинстве случаев дело в индивидуальном психологическом барьере, но окружение играет не менее важную роль. Многим людям проще отвернуться от инвалидов, чем принять их как равных членов общества.

К счастью, европейские государства уже давно осознали, что таких людей важно интегрировать в общество, поэтому создают для них благоприятные условия существования и отдыха. Достаточно прогуляться по улицам Лондона, Стокгольма или Амстердама, чтобы заметить простые и практичные модернизации, которые позволяют людям с ограниченными физическими возможностями вести комфортную и беззаботную жизнь.

Мир без барьеров

Следует назвать четыре ключевые инновации: безбарьерная среда, программы обучения инвалидов, специализированная инфраструктура и транспорт.

Медицинская операция
© Fotolia / s4svisuals
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Безбарьерная среда представляет собой особую комплексную систему, направленную на обеспечение людей с ограниченными возможностями свободным доступом к общественным сооружениям, достопримечательностям, спортивным центрам, паркам — и ко многому другому.

Вдобавок в странах Европы инвалидов не изолируют от общества, а наоборот, помогают найти свое место в нем путем подбора оптимальной нагрузки и трудовой занятости.

© Фото : из личного архива Валерия СпиридоноваВалерий Спиридонов в Лондоне
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова
Валерий Спиридонов в Лондоне

Для людей с ограниченными возможностями, которые любят путешествовать, были созданы идеальные условия для туризма. Специальные отели, оборудованные рестораны и кафе, прогулочные зоны для колясочников и даже специализированные туры.

Участник первых в России соревнований людей с ограниченными возможностями с роботом в интерактивном музее будущего Робостанция на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кроме того, все аэропорты оснащены оборудованием и подъемниками для беспрепятственного подъема на борт и высадки пассажиров с ограниченными возможностями. К тому же существует специальная наземная служба по работе с инвалидами, услуги которой предоставляются бесплатно. Благодаря этому, путешествовать можно и без сопровождающих.

В целом, как мне кажется, европейцы радушно и тепло относятся к людям, страдающим от определенных физических ограничений, поэтому пребывание на территории европейских государств не доставляет морального и этического дискомфорта.

В Туманном Альбионе

Чем привлекателен туризм для людей с ограниченными возможностями в Лондоне?

© Фото : из личного архива Валерия СпиридоноваВалерий Спиридонов в Лондоне
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова
Валерий Спиридонов в Лондоне

 

Столица Великобритании превосходно подготовлена к приему дорогих гостей. Ухоженные улочки и комфортабельное такси являются только каплей в море обширного списка услуг для туристов с ограниченными физическими возможностями.

Пожилая женщина в инвалидной коляске
© Fotolia / Peter Maszlen
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Такси. Каждый кэб в Лондоне оборудован пандусом. От желания куда-то поехать до поданной машины проходит две минуты. Заказ можно осуществить через приложение на смартфоне. Для этого не нужно никаких специальных согласований и пояснений.

Отели. В Лондоне насчитывается 13 гостиниц, которые полностью обустроены под нужды инвалидов. Там нет ступеней — они заменены просторными внутренними лифтами, которые будут очень удобны для колясочников. Однако комнаты в таких отелях оборудованы и для комфорта других инвалидов.

Специальная бесплатная парковка, системы визуальной сигнализации, таблички, написанные шрифтом Брайля, подъемники и прочие полезные модернизации также есть во многих гостиничных комплексах. Еще одной особенностью таких заведений является их расположение. Они находятся рядом с достопримечательностями и предоставляют трансфер.

Собака-поводырь. Архивное фото
© РИА Новости / Галина Саливон
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Музеи и другие интересные туристические места. Знаменитый Британский музей с его коллекцией древнейших артефактов, Букингемский дворец, Национальная галерея, Тауэрский мост, Лондонский зоопарк, легендарное колесо обозрения, Театр Шекспира и исключительной красоты храмы открыты для инвалидов, как и для всех. Они оснащены отдельными входами без ступеней для колясочников, лифтами для поездок между этажами и доступными туалетами. Если туристу с ограниченными возможностями потребуется сопровождение, он может заранее связаться с администрацией музея, где в назначенное время его будет ждать специальный гид.

Экскурсионные туры. Местные экскурсоводы подготовили для туристов с ограниченными возможностями несколько десятков увлекательных туров на любой вкус и кошелек, от пеших до речных прогулок на катере. Записываться на такие экскурсии следует заранее.

Люди в инвалидных креслах. Архивное фото
© Fotolia / Peter Atkins
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Ценителям театрального искусства придется по вкусу шекспировская выставка в "Глобусе" и тур по театру. Специальная смотровая экскурсия по городу на такси тоже пользуется спросом. Прогулки по реке подходят для туристов со всеми типами инвалидности. Гостям в инвалидных колясках также предлагают посетить студию Warner Brothers, увидеть все звездные музеи столицы или же отправиться на масштабное спортивное мероприятие в рамках экскурсии по лондонским стадионам.

В Лондоне работает несколько специальных организаций, предоставляющих платные или волонтерские услуги по сопровождению туристов с ограниченными возможностями на период пребывания в городе. Практически все рестораны и кафе города имеют специальный вход для особенных гостей и доступные туалеты, чтобы сделать их пребывание в городе максимально комфортным.

Отдых инвалидов в Стокгольме

В период с 1999 по 2011 год, в рамках государственного проекта "Простой доступ", по всему Стокгольму проводились обновления и модернизации, которые сделали столицу Швеции действительно удобным городом как для своих граждан с ограниченными возможностями, так и для туристов с такими же особенностями.

© Фото : из личного архива Валерия СпиридоноваВалерий Спиридонов в Стокгольме
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова
Валерий Спиридонов в Стокгольме
Пациент в коляске на приеме у врача
© Fotolia / Monet
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Было реконструировано больше половины пешеходных переходов, что сделало их удобными для людей с плохим слухом и зрением. Не обошлось и без модернизации бордюров, которые теперь не доставляют хлопот колясочникам.

Немало проблем создавали детские игровые площадки, которые были совершенно непригодны для родителей и их детей с ограниченными возможностями. В рамках проекта такие проблемы были полностью устранены.

Местное правительство позаботилось о переоборудовании 38 общественных туалетов, чтобы сделать их комфортными для инвалидов.

Обновления системы общественного транспорта Стокгольма коснулись автобусных остановок, которые оснастили специальными выступами и маркировкой для упрощенного "захода на борт" инвалидов. Все станции метро оборудованы специальными лифтами.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Современный Стокгольм полностью готов к приему туристов с инвалидностью. У них не будет проблем с доступом к популярным туристическим местам, музеям и галереям. Проживание в оборудованных отелях не доставит никакого дискомфорта.

Специально для туристов с ограниченными возможностями подготовлены панорамные автобусные туры и речные круизы, которые занимают от трех часов до нескольких дней. Особой популярностью пользуется шестичасовой круиз по ключевым достопримечательностям города, включающий осмотр Джургардена, мэрии, оружейной палаты, многочисленных музеев и многое другое.

Уютный и комфортный Амстердам

© Фото : из личного архива Валерия СпиридоноваВалерий Спиридонов в Амстердаме
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова
Валерий Спиридонов в Амстердаме

Среди популярных туристических центров для людей с ограниченными физическими возможностями подробного рассказа заслуживает Амстердам. От других европейских городов его отличает ряд безоговорочных преимуществ.

Пятиэтажные жилые дома в районе Мневники в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Четкая маркировка велосипедных дорожек и тротуаров. Амстердам славится множеством велосипедистов, которые могут подъехать практически бесшумно. Благодаря грамотно распределенной территории, можно не переживать о том, что пешеходы и велосипедисты используют одну и ту же полосу. Бордюры невысокие, с их преодолением колясочники могут справиться самостоятельно.

Плоская местность. Идеально ровная поверхность и никаких высоких холмов — отличный вариант для туристов с ограниченными возможностями.

Близкое расположение круизного порта. Такие элементы туристической инфраструктуры во многих случаях находятся за пределами города. В Амстердаме же добраться до него можно без затруднений. От порта до других достопримечательностей стоит прокатиться на удобном трамвае.

Ограничены физически, но не социально: проблема трудоустройства инвалидов может быть решена
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Ограничены физически, но не социально: проблемы трудоустройства инвалидов

Трамвайные платформы. Практически все остановки оборудованы специальными платформами, которые упрощают пользование общественным транспортом.

Особо славятся лодочные экскурсии: речные каналы проходят сквозь самые живописные части Старого города, позволяя вдоволь налюбоваться его красотами.

Почему важно обеспечить инвалидов комфортными условиями для туризма

На примере Европы стоит обратить внимание на тот факт, что практика интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в общество уже давно приносит лишь положительные результаты. Миллионы инвалидов работают и путешествуют наравне с другими гражданами, поэтому ощущают себя полноценными членами общества.

Презентация экзоскелетов ЭкзоАтлет
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские врачи оценили реалии использования экзоскелетов

Сегодня активный туризм в Голландии, Великобритании, Германии, Франции и многих других странах доступен каждому человеку, независимо от состояния его здоровья или возраста. Все это — благодаря стараниям местного правительства, которое воспитывает в обществе высокие моральные ценности и ответственность за качество жизни всего населения.

Колясочники могут наслаждаться прогулками по парковым и пляжным зонам, плавать в специально оборудованных бассейнах и ужинать в изысканных ресторанах. Построены центры отдыха для тех, кто страдает от проблем со зрением или слухом, для сердечников и диабетиков. Каждый человек может рассчитывать на комфортный отдых.

Кроме того, путешествия для людей с ограниченными возможностями занимают весомую долю на мировом рынке туристических услуг. Именно поэтому такие туристы уже давно стали прибыльной целевой аудиторией. Согласно статистике, больше 70% инвалидов путешествуют самостоятельно или в компании сопровождающих, что в численном эквиваленте насчитывает свыше 127 миллионов человек только на территории Европейского союза.

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