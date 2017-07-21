Скворцова рассказала о состоянии пациента после вживления киберсетчатки

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Пациент, которому первому в России сделали операцию по вживлению киберсетчатки, уже может видеть отдельные объекты, рассказала журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Первую в РФ операцию по вживлению киберсетчатки в глаз слепоглухому 59-летнему пациенту из Челябинска провели в научно-клинического центре оториноларингологии ФМБА России 30 июня. Операция стала первой в серии из двух подобных имплантаций с применением системы Argus II. Директор научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Христо Тахчиди отметил, что пациенту удалось достичь результатов, которые обычно достигаются только через несколько месяцев после оперативного вмешательства.

"Я знаю, что вы уже видите белые шары на черном фоне, можете их собирать… Наши подходы пока позволяют на поверхностный слой сетчатки положить примитивное пока устройство, состоящее из 60 пикселей… это устройство дает возможность глазу увидеть информацию не так, как мы привыкли ее видеть, это черно-белое геометрическое зрение: дверь мы видим как черную букву "п", — сказала Скворцова.

Она отметила, что мозг благодаря исходным воспоминаниям и специальным реабилитационным методам повышения пластичности может соединить получаемую информацию со зрительными образами. По словам министра, Григорий Ульянов стал 41-м пациентом, кому внедрили данную систему; всего же за десять лет по всему миру накопилось около 300 больных, которым проводились операции с использованием более простых систем.

"Один из пациентов, который был исходно мастером спорта по стрельбе из лука, стал (снова) стрелять, и с пятиметрового расстояния попадает в десятку, после того, как был совершенно слепым. Это прекрасный результат. Люди ориентируются в быту, люди ориентируются на улице", — сказала Скворцова.

Она отметила, что данное направление будет активно развиваться в стране, так как в РФ создан механизм ускоренного внедрения в практику самых инновационных технологий.

"Если у нас наберется небольшая группа пациентов, чтобы мы видели эти результаты, конечно же, это будет тогда включено в высокотехнологичную медицинскую помощь, ресурсы для этого есть", — отметила министр.