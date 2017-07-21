"Хаббл" снял на видео Фобос, вращающийся вокруг Марса

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" случайно получила серию высококачественных фотографий Фобоса, вращающегося вокруг Марса, который специалисты НАСА использовали для подготовки таймлапс-видеоролика, сообщает сайт космического телескопа.

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров. Сегодня многие ученые считают, что обе этих луны являются не планетами, а астероидами, захваченными притяжением Марса в далеком прошлом.

Что интересно, Фобос сближается с Марсом и будет разрушен и превращен в гигантское кольцо пыли через 20-40 миллионов лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он "сбежит" от красной планеты.

Сейчас ученые с трудом могут объяснить, почему это происходит, и то, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих текущих орбитах. Недавно астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность.

Решить загадку формирования Фобоса и Деймоса могли советские миссии "Фобос-1" и "Фобос-2", а также российская миссия "Фобос-Грунт". Все они или не долетели до лун Марса, или загадочным образом вышли из строя при сближении с Фобосом. Репутацию "проклятой луны" недавно упрочил американский зонд MAVEN, чудом избежавший столкновения с Фобосом в начале марта этого года.

"Хаббл", к счастью для человечества, находится далеко от Марса, что позволяет ему "безнаказанно" следить за его природными спутниками и изучать загадки их рождения.

В мае прошлого года ученые изучали при его помощи отдельные регионы на поверхности Марса, фотографируя красную планету в тот момент, когда она максимально близко подошла к Земле за последние несколько лет. Вместе с фотографиями Марса они случайно получили и снимки Фобоса, выходящего из-за "спины" Марса и начинающего свой очередной семичасовой полет вокруг красной планеты.

Эти фотографии, которые "Хаббл" получал на протяжении 20 минут, ученые использовали для того, чтобы подготовить видео пролета Фобоса вокруг Марса. Эти фотографии и видео не имеют серьезной научной ценности, но они позволяют нам увидеть то, как луна далекой от нас планеты вращается вокруг своей "большой сестры".