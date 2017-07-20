Археолог: Египет скоро объявит об открытии гробницы жены Тутанхамона

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Известный египетский археолог Захи Хавасс утверждает, что его научная команда открыла ранее неизвестную гробницу в Долине царей, в которой могут быть захоронены останки супруги Тутанхамона, сообщает онлайн-издание Live Science и источники среди египтологов.

"Мы уверены, что здесь есть гробница, так как мы нашли здесь четыре памятных ямы, которые древние египтяне заполняли различными предметами культа, в том числе глиняной посудой, пищей, инструментами и прочими вещами, которые обычно можно встретить в гробнице. Более того, радарные снимки показывают, что под этим местом есть некая структура, похожая на вход в гробницу", — заявил Хавасс, чьи слова приводит Live Science.

Фараон Аменхотеп, его жена Нефертити и его сын Тутанхамон считаются одними из самых ярких и интересных правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства. Аменхотеп провел одну из первых в истории Земли религиозных реформ, попытавшись заменить классических богов Египта и их влиятельных жрецов на культ поклонения Солнцу в лице себя, Нефертити считалась образцом красоты Бронзового Века, а Тутанхамон привлекает внимание ученых и публики своей загадочной смертью в возрасте 20 лет и нетронутой "проклятой" гробницей.

Помимо причин и истории смерти Тутанхамона, археологи и египтологи сегодня активно спорят о том, где была захоронена его жена Анхесенамон, дочь Нефертити и Аменхотепа, приходившаяся ему сестрой по отцовской линии. В гробнице фараона было найдено несколько мумий женщин и девочек, одна из которых является его дочерью, а вторая – может быть как и Анхесенамон, так и другой сестрой.

Анхесенамон пережила Тутанхамона и правила после его смерти несколько лет, выйдя замуж за бывшего верхновного советника фараона, Эйе, жреца бога Амона. По этой причине многие египтологи полагают, что царица была захоронена отдельно от своего первого мужа, в другой гробнице в Долине Царей. Так как ее мумия так и не была найдена, споры о ее захоронении продолжаются и по сей день.

Как заявил Хавасс, его команде удалось "нащупать" предположительную гробницу Анхесенамон, проводя раскопки у усыпальницы Эйе. В ближайшее время он собирается лично возглавить раскопки и попытается найти вход в эту гробницу, если она существует, в чем сам Хавасс пока уверен не на все 100%.

Аайко Има (Aayko Eyma), нидерландский археолог и координатор интернет-сообщества египтологов, скептически относится к подобным заявлениям, и предлагает подождать официальных сообщений от Министерства по делам древностей Египта, главой которого Хавасс был в недавнем прошлом.

Как отмечает ученый, памятные ямы с предметами культа часто встречаются рядом с недостроенными и заброшенными гробницами, а аномалии, обнаруженные радаром, не всегда являются гарантией того, что под землей действительно что-то есть. Вдобавок, спекуляции на тему того, кто захоронен в этой гробнице, если она существует, он считает бессмысленными и безответственными, так как сначала нужно сначала найти усыпальницу, и только потом гадать, кто в ней может скрываться.

С другой стороны, некое открытие действительно могло состояться – неделю назад Халед эль-Анани (Khaled el-Anany), текущий министр по делам древностей, заявил о готовящемся "эпохальном открытии", которое, по его мнению, вызовет "шок у всего мира". Он пояснил, что это открытие касается некой гробницы эпохи фараонов, но отказался пояснять, что именно удалось найти археологам. По мнению Имы, этим открытием может быть гробница жены Тутанхамона, о которой эль-Анани может рассказать на готовящейся встрече иностранных послов в Каире в ближайшие дни.